El conflicto salarial que tuvo como consecuencia un paro por 48 horas del servicio de colectivos en Entre Ríos sigue sin resolverse. Es por eso que la Unión Tranviarios Automotor -UTA- a nivel nacional emitió un comunicado contra las cámaras empresarias de transporte en el que también pidió la intervención de la nueva ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos.

Durante la mañana del viernes 14 de octubre, se llevó adelante una nueva entrevista entre los representantes de UTA y los dirigentes empresarios de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) que dejó el conflicto sin resolver. La particularidad de la reunión fue que los representantes del Ministerio de Transporte de la Nación, no asistieron.

En este marco, el próximo encuentro está pactado para este martes 18 de octubre a las 14. Será nuevamente con la presencia de la UTA, Fatap y también insistieron con el llamado al Ministerio de Transporte de la Nación, ente que viene faltando a las últimas audiencias.

No hay pronósticos para lo que pueda ocurrir y, de no llegar a un acuerdo, podrían volver a definir un nuevo paro de colectivos. Todavía no hay precisiones respecto de la modalidad y extensión. De todas maneras, hay expectativas de que Nación aumente el flujo de subsidios para asegurar los recursos para el aumento de salarios.

Cuarto intermedio y reclamo de UTA

El cuarto intermedio entre sindicalistas y empresarios se estableció para seguir negociando y tratar de zanjar diferencias. Fuentes de ambos sectores indicaron que la reunión conciliatoria se realizó de manera virtual para garantizar la participación de los representantes del interior del país.

Dado que no se llegó a un acuerdo, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández remarcó el pedido de “igualdad salarial” entre los trabajadores del interior del país con los del AMBA y sostuvo que el aumento salarial resulta necesario dado que “los alimentos y productos necesarios continúan subiendo”.

“Pareciera que se pretende ubicar a los trabajadores del interior en la categoría de segunda y existe ausencia de compromiso”, cuestionó el dirigente gremial. Ante la falta de respuestas positivas al reclamo, se advirtió que “la UTA ratifica el estado de alerta y advierte que de no haber un acuerdo se profundizarán las protestas”.

Por tal motivo, el dirigente pidió mayor compromiso y una participación directa por parte de la ministra de Trabajo recién asumida, Raquel Olmos, de las autoridades de Transporte y de la cartera de Interior, con el fin de destrabar el conflicto.