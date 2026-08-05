La conciliación obligatoria entre Unionbat y los trabajadores despedidos finalizó sin acuerdo y se confirmó el despido de alrededor de 100 empleados de la planta de Gualeguaychú, según aseguró Martín Gómez del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas a Ahora ElDía.

El secretario gremial, aseguró que durante los 21 días que duró la conciliación la empresa nunca presentó una propuesta para intentar revertir la situación.

"Lamentablemente no se pudo revertir lo de Unionbat porque la empresa no trajo ninguna propuesta. Estuvo dilatando todos estos días de conciliación y nunca acercó algo concreto como para poder sentarnos a hablar y solucionar este tema, para que la gente pueda ingresar a trabajar", afirmó.

Según explicó, en la última audiencia la firma ratificó que no tenía ninguna alternativa para sostener las fuentes laborales y comunicó que avanzará con el pago de las indemnizaciones una vez concluida la conciliación, que venció este martes a las 14.

Ahora, el sindicato aguardará el cumplimiento de los plazos legales para que la empresa abone tanto las indemnizaciones como los salarios adeudados.

"Vamos a esperar los cuatro días hábiles que tienen por ley para que paguen las indemnizaciones y también los haberes que están debiendo: la quincena del 20, la quincena del 5 y que dejen todo al día, incluida la obra social, que también dejaron de pagar", señaló Gómez.

El dirigente sindical lamentó el impacto que tendrá la decisión sobre la ciudad y sostuvo que se trata de una determinación que pudo haberse evitado si la empresa hubiera mostrado voluntad de negociación.

"Lamentablemente tenemos 100 trabajadores menos en Gualeguaychú por una decisión arbitraria de una empresa que nunca buscó solucionarlo ni traer otra opción para seguir produciendo", expresó.

Además, fue muy crítico con la actuación de la Secretaría de Trabajo durante todo el proceso. "La Secretaría de Trabajo no está funcionando para nada. Para lo único que funciona es para hacernos perder el tiempo a todos y que la gente la pase mal. La mayoría de los conflictos terminan con la gente en la calle porque no toma ninguna posición, aun sabiendo que las empresas no cumplen con la conciliación obligatoria. Ni siquiera les aplican las multas correspondientes", cuestionó.

Con la finalización de la conciliación obligatoria y sin una propuesta de continuidad por parte de la empresa, el conflicto ingresa ahora en su etapa final, con la expectativa puesta en el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes y el pago de las indemnizaciones a los trabajadores despedidos.