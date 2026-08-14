El Municipio realizará el próximo lunes 17 de agosto, a las 15, el acto conmemorativo por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, frente al monumento que honra la memoria del Padre de la Patria.



La ceremonia, que será encabezada por el presidente municipal, Mauricio Davico, contará con la presencia especial de integrantes de la Asociación de Amigos para la Preservación del Retoño Histórico del Pino de San Lorenzo de San Pedro, quienes donaron un nuevo retoño a Gualeguaychú.



Durante el acto, el Intendente, acompañado por integrantes de esa asociación y representantes del Rotary Club, participará de la plantación. Asimismo, se descubrirá y bendecirá una placa recordatoria que dejará constancia de la presencia del nuevo retoño en este sitio histórico. La placa que pertenecía al ejemplar anterior y una urna con tierra proveniente de San Lorenzo, que fueron conservadas por Espacios Verdes, también formarán parte del lugar.



La urna tiene además un particular valor histórico: fue depositada el 17 de agosto de 1950 por autoridades del Rotary Club Gualeguaychú y contiene tierra traída directamente del lugar donde se encontraba el histórico Pino de San Lorenzo.



La historia del retoño que será reemplazado



El nuevo ejemplar recuperará una tradición que forma parte de la historia de Gualeguaychú desde hace más de ocho décadas. El 12 de octubre de 1944, por iniciativa del Rotary Club Gualeguaychú, se plantó frente al monumento a San Martín un retoño del histórico Pino de San Lorenzo. Seis años después, el 17 de agosto de 1950, se depositó junto al árbol una urna con tierra traída del lugar de origen del histórico pino.



El ejemplar permaneció en la Plaza San Martín durante 77 años, hasta que en la madrugada del 2 de septiembre de 2021 una tormenta provocó su derrumbe. Según se informó entonces, el árbol presentaba deterioro en sus raíces y signos de pudrición asociados a su avanzada edad, aunque el temporal no provocó daños en el monumento ni en otras estructuras de la plaza.