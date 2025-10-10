El gobierno local, a través de la Dirección de Educación, junto al Instituto Becario, mantiene el trabajo conjunto en el marco del programa Educando en Movimiento, que ofrece clases de apoyo escolar a niños y niñas de entre 6 y 13 años. La propuesta busca acompañar el proceso educativo mediante refuerzo en lectura, escritura y matemática, además de la resolución de tareas y actividades recreativas que fomentan hábitos de estudio y espacios de contención.

Las clases están a cargo de beneficiarios del Instituto Becario y estudiantes avanzados de profesorados de nivel terciario y universitario. La iniciativa permite a los futuros docentes adquirir experiencia en territorio, al generar un intercambio formativo tanto para quienes enseñan como para quienes aprenden. Además, los participantes reciben una beca con beneficios económicos y la experiencia suma puntaje educativo, aportando valor a su formación académica y profesional.

Las actividades se desarrollan en diferentes espacios comunitarios de Gualeguaychú, con el objetivo de acercar la educación a los barrios de manera inclusiva y cercana:

Barrio Pitter: miércoles de 9 a 11 horas y viernes de 16 a 18, en el SUM Pitter. Docentes: Santiago Funes y Federico Zarza.

Barrio Don Pablo: miércoles de 10 a 12 y jueves de 14 a 16, en el SUM Don Pablo. Docentes: Yemina Migueles y Melina De Luca.

Barrio Obrero: viernes de 9 a 11 y lunes y jueves de 16 a 18, en el SUM Barrio Obrero. Docentes: Jana Martínez y Patricio Aranda.

Educando en Movimiento se presenta como un espacio de educación no formal que combina aprendizaje y recreación, como así también promueve entornos educativos accesibles y significativos. Asimismo, brinda a los becarios la posibilidad de fortalecer sus competencias en compromiso, cooperación y responsabilidad social.

Desde la Dirección de Educación y el Instituto Becario destacaron la relevancia del trabajo articulado, que fortalece el vínculo entre el sistema educativo y la comunidad, promoviendo la continuidad pedagógica y el acceso igualitario a oportunidades de aprendizaje.