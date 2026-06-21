PROGRAMA MUNICIPAL
Continúan ofreciendo clases de apoyo escolar gratuitas a estudiantes secundarios en Punto Joven
El Área de Juventud de la Municipalidad dicta clases presenciales en Gervasio Méndez 1104. El programa busca optimizar el rendimiento y reforzar contenidos académicos en diversas materias.
Desde el Municipio reiteraron que se mantienen activas las clases de apoyo escolar gratuitas en el espacio Punto Joven. Esta propuesta está destinada, de forma exclusiva, a estudiantes de nivel secundario, con el propósito de acompañar sus trayectorias educativas, resolver dudas y consolidar herramientas pedagógicas elementales durante todo el ciclo lectivo.
“El programa ofrece un refuerzo dinámico en un ambiente propicio para el aprendizaje”, resaltaron, e indicaron que los alumnos interesados en sumarse a los diferentes grupos de estudio pueden incorporarse en cualquier momento del año, de acuerdo al siguiente esquema de asignaturas y horarios:
- Matemáticas: junes y jueves de 9 a 11 horas; miércoles de 9 a 11 horas y de 14 a 16 horas.
- Lengua y Literatura: martes de 15 a 16 horas; miércoles de 9 a 10 horas.
- Química: martes de 13:30 a 15 horas; viernes de 9 a 10 horas.
- Inglés: martes de 9 a 10 horas; jueves de 14 a 15 horas.
Punto Joven funciona en calle Gervasio Méndez 1104. Para efectuar la inscripción o recibir mayor información, los jóvenes deben dirigirse directamente a la oficina del área, la cual atiende de lunes a jueves, de 8 a 16 horas, y los viernes, de 8 a 14 horas. Asimismo, se pueden canalizar consultas comunicándose a la línea telefónica de atención 3446-516675.