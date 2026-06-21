Desde el Municipio reiteraron que se mantienen activas las clases de apoyo escolar gratuitas en el espacio Punto Joven. Esta propuesta está destinada, de forma exclusiva, a estudiantes de nivel secundario, con el propósito de acompañar sus trayectorias educativas, resolver dudas y consolidar herramientas pedagógicas elementales durante todo el ciclo lectivo.

“El programa ofrece un refuerzo dinámico en un ambiente propicio para el aprendizaje”, resaltaron, e indicaron que los alumnos interesados en sumarse a los diferentes grupos de estudio pueden incorporarse en cualquier momento del año, de acuerdo al siguiente esquema de asignaturas y horarios:

- Matemáticas: junes y jueves de 9 a 11 horas; miércoles de 9 a 11 horas y de 14 a 16 horas.

- Lengua y Literatura: martes de 15 a 16 horas; miércoles de 9 a 10 horas.

- Química: martes de 13:30 a 15 horas; viernes de 9 a 10 horas.

- Inglés: martes de 9 a 10 horas; jueves de 14 a 15 horas.

Punto Joven funciona en calle Gervasio Méndez 1104. Para efectuar la inscripción o recibir mayor información, los jóvenes deben dirigirse directamente a la oficina del área, la cual atiende de lunes a jueves, de 8 a 16 horas, y los viernes, de 8 a 14 horas. Asimismo, se pueden canalizar consultas comunicándose a la línea telefónica de atención 3446-516675.