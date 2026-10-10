Un operativo preventivo en la Autovía Artigas se desarrolló durante la mañana del viernes 9, a la altura del kilómetro 270, donde la Policía controló colectivos de transporte que trasladaban cuadrillas de cosecha, en el departamento Concordia.

El procedimiento contó con la participación de personal de las comisarías Novena, La Criolla, Osvaldo Magnasco y Colonia Ayuí, además de efectivos de la Sección Cuerpo y Guardia y de la División Drogas Peligrosas.

Durante el operativo fueron interceptados y controlados 22 colectivos destinados al traslado de cuadrillas de cosecha. En ese marco, también se realizó la identificación de los respectivos pasajeros.

En las tareas preventivas intervino el can detector de narcóticos Mali, perteneciente a la División Drogas Peligrosas. Como resultado, se procedió al secuestro de cuatro envoltorios con clorhidrato de cocaína y un envoltorio con marihuana.

Asimismo, por disposición de la Fiscalía, dos hombres mayores de edad fueron trasladados a la Jefatura Departamental Concordia con el objetivo de establecer correctamente su identidad.

De la intervención vinculada al secuestro de sustancias estupefacientes tomó conocimiento la fiscal Daniela Montangie.

El procedimiento forma parte de los controles preventivos que se realizan periódicamente sobre los principales corredores viales y accesos a la ciudad de Concordia, publicó La Fusta.