Un reciente informe de la Argentinos por la Educación, basado en los resultados de las pruebas Aprender 2023, pone el foco en la convivencia escolar y su impacto directo en los aprendizajes. En Entre Ríos, los datos reflejan una problemática extendida: el 35% de los estudiantes de 6° grado de primaria aseguró haberse sentido discriminado en la escuela. Este relevamiento adquiere mayor trascendencia tras el asesinato de un alumno a manos de un compañero en San Cristobal, Santa Fe.

El estudio también advierte que el 64% de los alumnos entrerrianos fue víctima de al menos una situación de agresión o violencia, una cifra que se ubica en línea con la tendencia nacional. Además, el 49% señaló que sufrió amenazas, agresiones físicas o verbales, o que se dijeron mentiras sobre ellos, mientras que un 25% indicó que estas situaciones también ocurrieron en redes sociales. A esto se suma que el 40% afirmó que le quitaron o rompieron sus pertenencias.

En cuanto a los motivos de discriminación, los aspectos físicos encabezan la lista en Entre Ríos con un 36%, seguidos por los intereses y gustos (31%). También aparecen la orientación sexual, identidad o expresión de género (26%) y el lugar de nacimiento (21%).

El informe también indaga sobre el rol de los propios estudiantes en estas dinámicas: un 37% reconoció haber tratado mal a algún compañero o compañera, lo que da cuenta de la complejidad del fenómeno y la necesidad de abordajes integrales.

Respecto a la resolución de conflictos, la intervención de adultos es la estrategia más frecuente. En el 88% de los casos se recurre al diálogo con docentes o directivos. Además, el 57% de las escuelas envía notas a las familias, y el 55% realiza reuniones para abordar estas situaciones. Sin embargo, solo el 25% implementa charlas o talleres reflexivos, una herramienta que especialistas consideran clave para fortalecer habilidades socioemocionales y mejorar los vínculos.

Desde Argentinos por la Educación advierten que el clima escolar incide fuertemente en los aprendizajes y subrayan la necesidad de políticas sostenidas que promuevan la convivencia, el respeto y la inclusión dentro de las aulas.