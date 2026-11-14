El Gobierno de Entre Ríos avanzó en la puesta en funcionamiento de la Comisión Provincial de Avicultura (Coproavi), un espacio destinado a fortalecer la producción avícola mediante el trabajo conjunto entre el sector público y privado. La primera reunión se desarrolló en Crespo, con la participación de autoridades provinciales y nacionales, empresarios, productores y profesionales veterinarios.

La iniciativa busca establecer mecanismos de coordinación para impulsar programas relacionados con la producción, industrialización y sanidad animal. La comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Desarrollo Económico, cámaras empresariales, organizaciones de productores y entidades vinculadas con la actividad.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que la conformación de Coproavi permitió activar un ámbito institucional previsto en normativas anteriores, pero que hasta el momento no había sido implementado.

“Pudimos hacer esta primera reunión fundacional de Coproavi. Se trata de un espacio necesario para que nosotros como gobierno provincial, todas las entidades que representan a los productores, en conjunto con Senasa e INTA, empecemos a trabajar en un plan estratégico”, expresó Bernaudo.

El funcionario destacó que el objetivo fue generar un ámbito de diálogo permanente para abordar las necesidades del sector y avanzar en decisiones conjuntas que permitan mejorar los resultados productivos.

La propuesta también contempló la participación de organismos especializados, como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que aportarán conocimientos técnicos y sanitarios.

El presidente de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollo (Capip), Ricardo Unrein, valoró la creación del espacio y destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre productores y organismos estatales.

“Esta reunión resulta muy importante y necesaria para fortalecer el vínculo entre las partes pública y privada, en caso de que ocurran problemas sanitarios en el futuro”, manifestó.

Por su parte, el director regional de Senasa, Néstor Micheloud, explicó que la comisión funcionará como un órgano de consulta para las autoridades y las instituciones sanitarias. Además, consideró que su conformación representará un aporte al desarrollo de la avicultura entrerriana.

Miguel Schultheis, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura (Amevea), destacó la importancia económica de la actividad y la necesidad de reunir a los distintos actores de la cadena productiva. “Me parece que este es el lugar ideal para realmente unir las opiniones de las distintas cámaras y los distintos profesionales del sector”, sostuvo.

Durante el encuentro también participaron representantes de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, la Unión Industrial de Entre Ríos y la asociación civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura. Asimismo, estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico y autoridades regionales del INTA.

Con la conformación de Coproavi, la provincia inició una nueva instancia de articulación institucional orientada a desarrollar estrategias comunes, fortalecer la prevención sanitaria y acompañar el crecimiento de una de las principales actividades productivas entrerrianas.