Primero fue el Comité Provincial de la UCR. Luego se pronunciaron dos aspirantes a la intendencia por la UCR, Roberto Sabbioni y Silvina García. También lo hizo, claro está, el MUR, el histórico agrupamiento liderado por la familia Varisco.

Ahora se sumaron presidentes de seccionales de la UCR de Paraná, la Juventud Radical y varios dirigentes locales para cuestionar a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por comparar al ex intendente Sergio Varisco con la banda narco Los Monos.

Como en los anteriores pronunciamientos, el texto es contundente con la presidenta del PRO: “Expresamos nuestro profundo repudio a los dichos agraviantes de Patricia Bullrich, presidenta del partido PRO, quien de manera falsa y maliciosa ha vuelto a faltar el respeto a nuestro partido y al ex dos veces intendente de Paraná, Sergio Varisco, quien fuera también diputado nacional y presidente del Comité Provincial”.

La posición contrasta con la mesura del pronunciamiento del Comité Capital conducido por Ramiro Pereira, que en ningún momento repudia a Bullrich.

Pereira forma parte de Evolución, el espacio de la UCR que lidera Martín Lousteau y al que pertenece también el aspirante a la intendencia Leandro Brasesco.

Brasesco es socio en el orden local de la diputada provincial del PRO Ayelén Acosta. La también postulante a la intendencia es la dirigente del PRO más alineada nacionalmente con Patricia Bullrich.

Los pronunciamientos del Comité Provincial que preside Jorge Monge, de los precandidatos Sabbioni y García –ambos ex varisquistas– fueron contundentes en el cuestionamiento a Bullrich. Sin embargo, no implican un apoyo al varisquismo y a las posiciones más duras sostenidas por la diputada Lucía Varisco en contra de Bullrich y también del postulante a la gobernación Rogelio Frigerio. De hecho, Monge, Sabbioni y García juegan con el candidato del PRO.

No se trató de apoyos Varisco, sino de un claro rechazo a la línea que cruzó Bullrich. En algún punto puede compararse con el homenaje que recibió el ex intendente en la sede de la UCR a un año de su muerte. Seguramente no todos los asistentes estaban de acuerdo con el contenido de la placa recordatoria que se inauguró en la sede partidaria, donde se presentaba a Varisco como víctima de lawfare.

En cambio, la posición fijada por el Comité Capital que preside Pereira en redes sociales es un himno a la mesura:

La posición contrasta con la publicada este martes por la Juventud Radical de Entre Ríos, presidentes de Seccionales y dirigentes de la UCR que sumaron su repudio por los “agravios” para con Varisco y la Unión Cívica Radical por parte de Bullrich: “Expresamos nuestro profundo repudio a los dichos agraviantes de Patricia Bullrich, presidenta del partido PRO, quien de manera falsa y maliciosa ha vuelto a faltar el respeto a nuestro partido y al ex dos veces intendente de Paraná, Sergio Varisco, quien fuera también diputado nacional y presidente del Comité Provincial”.

“Exigimos a los integrantes de la coalición de Cambiemos que -en aras de llegar al 2023 en armonía electoral y en condiciones de recuperar el gobierno- tengan la prudencia de manejarse de manera democrática, correcta y sin golpes bajos ni buscar atajos para lograr réditos electorales internos”, advirtieron.

“Quienes tenemos responsabilidades en las bases del radicalismo sabemos perfectamente lo que muchos dirigentes de las estructuras desconocen y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la tensión social pende de un hilo. No pongamos más leña al fuego. La ciudadanía está esperando de los dirigentes gestos de grandeza y no de bajeza como los expresados por la Presidenta del PRO”, afirmaron.

“Sergio Varisco fue un intachable dirigente de la Unión Cívica Radical que supo ganarse la simpatía de la sociedad paranaense merced a su conducta de honradez y humildad, y tuvo un apoyo popular envidiable para algunos dirigentes que utilizan métodos repudiables para denostar adversarios y obtener así simpatías que de otra manera les sería imposible”.

El comunicado fue firmado por: Juventud Radical; Bruno Hernández Presidente JR, y dirigentes de Seccionales: 1ra Candela, Carmiño; 2da Pdte. González, Mario; 3ra Pdte. Villalba, Juan; 4ta Herzovich, María Elena; 5ta Pdta. Salustri, Lily; 6ta Pdte. Cesario, Lucas; 7ma Pdte. Pucheta, Oscar; 8va Brunetti, Marcelo; 9na Pdta. Gutiérrez, Graciela; 10ma Pdte. Gómez, Sergio; 11ra Pdta Olivero, Silvia; 12da Pdte. Marchi, Gastón; 13ra Pdte. Cantagalo, Mauricio; 14ta Pdte. Vergara, Mario; 15ta Pdte. Rómulo, José; 16ta Pdte. López, Maxi; 17ma Pdte. Santana, José; 18va Pdta. Díaz, Silvia.

También suscriben el repudio el secretario del Comité de la Capital, Tito Londra; Jorge Izaguirre; Carlos Cuscueta; Héctor Varela; Mario Gastiazoro; Eugenia Garguiulo, Claudio Vergara; Dr. Ernesto Dapit.

Fuente: Página Política