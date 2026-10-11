La crecida del río Uruguay mantiene en vilo a distintas localidades de Entre Ríos, donde las autoridades monitorean de cerca la evolución de los niveles del agua. Este domingo, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) difundió un nuevo informe hidrológico que anticipa alturas superiores a los niveles de alerta en varios puertos y la posibilidad de alcanzar el umbral de evacuación en la Boca del Gualeguaychú.

La situación es especialmente compleja en Concordia, donde siete familias debieron ser evacuadas debido al avance del río. La creciente también afectó instalaciones del Club Pesca y sectores de las avenidas del Río y Maipú. Según la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hasta las 15 del lunes 12 de octubre, el caudal medio diario evacuado por la represa variará entre 18.000 y 18.500 metros cúbicos por segundo.

Previsiones y niveles de alerta

Las alturas máximas previstas para Concordia y Salto son de 11,80 y 12,10 metros, respectivamente. En Colón, el río podría alcanzar los 7,70 metros, superando el nivel de alerta de 7,10 metros, aunque permanecería por debajo de la cota de evacuación de 7,90 metros. Por su parte, en Concepción del Uruguay, la altura máxima estimada es de 6,10 metros, lo que representa una superación del nivel de alerta de 5,30 metros.

En la Boca del Gualeguaychú, el pronóstico indica una altura máxima de 3,10 metros, valor que coincide con el nivel de evacuación y supera el umbral de alerta de 2,90 metros. En la costa uruguaya, Paysandú proyecta una altura de 6,70 metros, mientras que Fray Bentos podría alcanzar los 3,10 metros, manteniéndose por debajo de sus niveles de alerta.

Desde la CARU aclararon que estos valores representan las alturas máximas posibles en las próximas horas y no las mediciones actuales. Aunque la tendencia del nivel del embalse de Salto Grande se muestra estable en 32,40 metros, las autoridades advirtieron que las precipitaciones en la cuenca alta podrían modificar los caudales evacuados.

Fuente: El Once