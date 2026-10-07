Basándose en la información suministrada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Departamento de Hidrología (perteneciente a la Secretaría Técnica de la Comisión Administradora del Río Uruguay - CARU) emitió un parte técnico advirtiendo sobre la crecida del río.

El pronóstico oficial señala que, durante los próximos días, se mantendrá una tendencia al alza en los niveles hídricos de toda la cuenca media y baja. Esta situación es la consecuencia directa de dos factores: el aumento del caudal de agua que está liberando el embalse y las previsiones meteorológicas, que anuncian lluvias de diferente intensidad para toda la región.

El manejo del agua en la represa

Desde el Área de Hidrología y la Gerencia General del complejo hidroeléctrico precisaron que actualmente se encuentran operando con los vertederos abiertos. Esto implica un volumen de evacuación diario aguas abajo que oscila entre los 17.000 y 18.000 metros cúbicos por segundo.

Con esta modalidad de operación, se espera que el lago del embalse se posicione en una marca de 32,60 metros. A su vez, se estima que las alturas máximas inmediatas no rebasen los 11,50 metros en el puerto de la ciudad de Concordia y los 11,80 metros en el puerto uruguayo de Salto.

Proyecciones para el curso inferior del río

El documento técnico también detalla lo que se espera para las ciudades ubicadas al sur de Salto Grande. Las subas serán progresivas y, a partir del viernes, comenzarán a comprometer los niveles de alerta y evacuación en el corredor que une a Colón con Paysandú, para luego extenderse más hacia el sur.

Este escenario aguas abajo está condicionado a que la erogación máxima se mantenga en los 18.000 metros cúbicos por segundo y a que en la desembocadura con el Río de la Plata (en Nueva Palmira) el nivel se sostenga en torno a 1,75 metros respecto al cero local.

Bajo estas circunstancias, las estimaciones oficiales marcan que el puerto de Colón alcanzará una altura de 7,30 metros (superando sus marcas de cuidado), mientras que la Boca del Gualeguaychú llegará a los 3,00 metros, rebasando también su cota de alerta establecida en 2,90 metros.