La ciudad de Crespo se prepara para recibir la segunda fecha del Rally Entrerriano RUS (1,2 y 3 de mayo), que regresará por segundo año consecutivo tras su retorno al calendario en 2024, luego de un prolongado paréntesis.

La competencia presentará un recorrido exigente, con caminos completamente distintos a los de la apertura del campeonato y un total de cuatro pruebas especiales diferentes, lo que anticipa un fin de semana de alto nivel deportivo.

El epicentro de la carrera volverá a estar ubicado en el Parque del Lago, que funcionará como Parque de Servicios y sede de la Dirección de la Prueba. Los primeros equipos comenzarán a arribar a la Capital Nacional de la Avicultura el jueves por la tarde, mientras que la actividad oficial se pondrá en marcha el viernes por la mañana con la verificación administrativa.

Ese mismo día, al mediodía, las tripulaciones iniciarán el reconocimiento de los tramos, en simultáneo con la verificación técnica de los vehículos. La actividad en pista comenzará a las 16.30 con el shakedown, que nuevamente se disputará en Colonia Jacobi, y la jornada se cerrará con la largada promocional en la Plaza Sarmiento, prevista para las 20.

La primera etapa, a disputarse el sábado, contará con cuatro tramos cronometrados. La acción comenzará en Aldea San Rafael (14,63 km) a las 12.13, especial que se repetirá a las 15.11. En paralelo, se correrá la prueba especial Colonia Merou (13,11 km), con largadas a las 12.43 y 15.41. En total, la jornada tendrá 55,48 kilómetros de velocidad.

El domingo se desarrollará la segunda etapa, también con cuatro pruebas especiales. En este caso, se recorrerá el tramo de Aldea San Miguel (10,34 km), con pasadas a las 8.58 y 11.59, y el de Aldea Santa Rosa (13,11 km), que se disputará a las 9.26 y tendrá su cierre como Power Stage a las 12.27. La etapa sumará 46,9 kilómetros cronometrados, completando un total de 102,38 en toda la competencia.

Desde la organización destacaron el trabajo conjunto de la Municipalidad de Crespo y de las localidades involucradas, en un evento que volverá a generar un importante movimiento turístico y económico en la región.

En tanto, las inscripciones permanecen abiertas a través del sitio oficial y se extenderán hasta las 20 del jueves 30 de abril. Entre los binomios confirmados ya figuran los locales Julián Gottig y Maximiliano Zárate.