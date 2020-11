Crisis en el sector agropecuario: productores se quejan por la alta carga impositiva

Además de la del nuez pecán, a la cual se dedica hace 15 años, Fernández también se dedica es la ganadería. “Trabajamos con pastoreo racional, dividiendo el campo en varios lotes en los cuales van alternando los novillos que trabajamos para la exportación. Hace tiempo que estamos con este sistema. En un principio nos costó, pero finalmente le encontramos la vuelta. Eso sí, hay que estar permanentemente en los lotes para un correcto manejo de los mismos”, explicó.

En relación al precio que recibe el productor ganadero y lo que paga el consumidor en el mostrador, señaló que “en la cadena, el productor es el primer eslabón, el que tiene la porción menor, luego se suma la comercialización, radicando el problema en que en cada una de las cadenas tenemos un socio que come en todas”, manifestó en referencia a un Estado “que te va minando”.

“Paga el de la primera, paga el de la segunda, el de la tercera y el consumidor final. Hasta cuando exportas te cobran, y así es muy difícil trabajar”, renegó y agregó: “Hay que tener espaldas anchas para bancarse la catarata de impuestos y la falta de servicios”.

“La pobreza es un negocio para muchos políticos, y si bien nadie está exento de caer en la pobreza; que la política condicione y empuje, encierre y lleve a la gente a condiciones angustiantes es algo malvado”, opinó

“Los trabajadores están mal, no tienen fuerzas, se les caen los brazos y encima no llegan ejemplos desde arriba. Cada día le tienen que agregar agujeros nuevos al cinto y lo peor de todos, es que la dirigencia política no toma nota de la situación”, concluyó.