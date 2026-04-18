El ajuste sin precedentes a la salud y a los jubilados llegó al punto cúlmine de dejarlos sin atención durante algunos días, con el riesgo que ello significa.

La determinación de PAMI de bajarles el sueldo prácticamente a la mitad a los médicos provocó la reacción de los profesionales, que durante la semana pasada realizaron paro durante 3 días, y que advierten que las medidas de fuerza se pueden prolongar durante los próximos o incluso empujar a la renuncia a la mayoría de ellos, dejando sin cobertura a miles de jubilados en todo el país.

Quien charló acerca de la situación que atraviesan los médicos de PAMI en nuestro departamento fue Alberto González, doctor de cabecera desde el 2003, quien vive en Urdinarrain y es el delegado gremial de la sede de Gualeguaychú de Appamia (Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines).

Para entender el conflicto, el profesional explicó en primer lugar que “periódicamente tenemos la renovación de contrato, somos contratados de PAMI, eso se hace de forma online, y lo que ocurrió fue que en marzo faltaba el ítem de los honorarios…”

Además, detalló que la propuesta a PAMI fue que se pague per cápita $6.500 cada consulta, que estén englobados también los distintos ítems administrativos y se mantengan otros adicionales que son por zonas desfavorables y por capacitaciones.

Sin embargo, el pasado 11 de abril “sale la resolución que faltaba y ahí nos madrugamos que el valor cápita es de $2.100 y sacaron los adicionales”.

En cuanto a los números habituales que estaban cobrando los médicos, González precisó que “los contratos habitualmente son por 700 afiliados aproximadamente", y de ese número se desprenden las horas de consultorio que debemos cumplir por semana, que son unas 21 horas. Con el sistema mixto que englobaba la cápita ($950) y la pensión (que variaba de 6.000 a 9.000 pesos), eso significaba, sin contar los adicionales, alrededor de $2.000.000 para el médico de cabecera.

En cambio, comparó que “con la nueva resolución, ese mismo médico pasaría a cobrar prácticamente la mitad. Estamos muy lejos de las pretensiones, nos convenía seguir con el convenio anterior. Si uno desglosa el valor hora, antes eran aproximadamente $ 30.000, y con el nuevo serían $17.500”.

“La pérdida rondaría casi un 50% y esto va en detrimento de lo que es la actividad profesional, va a terminar en la renuncia masiva de médicos de cabecera o va a afectar la calidad de atención de los jubilados”, advirtió González, que resaltó que “somos el primer eslabón de toda esa cadena de PAMI, somos la cara visible para el afiliado, que nos termina consultando a nosotros todos sus inconvenientes para que PAMI le cubra la atención y los medicamentos. A un valor de 17 la hora nadie va a querer trabajar”.

Acerca de la cobertura de los medicamentos para los jubilados, el médico contó que “se ha modificado mucho lo que es la cartera de medicamentos y hay mayor control en la provisión de medicación, sobre todo en los sin cargo. Ahora solo cubren hasta cuatro, y siempre hay una serie de requisitos muy burocráticos que debe reunir el jubilado para ser beneficiario de los descuentos, antes era más accesible. Además, el descuento antes era del 80% y ahora es del 40%. Después, hay fármacos sin cargo para enfermedades como la diabetes, y el resto pasa por muchas auditorias, y los especialistas son reacios a hacer ese tipo de papelerío, entonces en la parte administrativa se la rechazan, es mucho más tediosa. Los jubilados son personas mayores y se terminan cansando, terminan no comprando el medicamento o por ahí lo tenemos que cambiar por otro”.

Cómo sigue el conflicto

Luego de una actitud desafiante por parte del gobierno nacional, con el ministro de Salud Mario Lugones asegurando que el problema de PAMI es que tiene “una carga grande” por contar con más de un millón de afiliados de más de 80 años, finalmente giró $150.000 millones a la obra social para empezar a pagar las deudas con prestadoras y con los médicos de cabecera.

Tras ello, en la última reunión del día viernes desde PAMI central le pidieron a Appamia “un tiempo” hasta el próximo miércoles 22 de abril, aclarando que la solicitud de $6.500 por cápita es “inviable presupuestariamente”, aunque prometiendo una propuesta con el valor por paciente mejorada.

Acerca de ello, González adelantó que “si no hay una respuesta favorable se va a profundizar la crisis. Pasar de ganar ‘X’ sueldo a ganar la mitad, no es viable. Queremos que se solucione a la brevedad porque esto no se puede sostener, va a desencadenar en una renuncia masiva de médicos de cabecera”.

En la misma línea, marcó que “el ministro de salud habló en algún momento de que las provincias se hicieran cargo de los jubilados, y si uno mira las dificultades que tiene OSER, si llegan a absorber PAMI sería un desastre”.

“Me da pena que el ministro diga que el problema de PAMI es porque hay muchos jubilados y gastan mucho en salud… si esta gente es la que decide en torno a un tema tan delicado, no sé qué podemos esperar”, concluyó.