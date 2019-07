A través de una serie de tuits, la senadora nacional y precandidata a vicepresidente por el Frente de Todos citó una nota de el diario El País de España, que a su vez recupera la información recabada por Infobae sobre el cambio en las pautas de consumo por la crisis económica.

"Es tan obsceno el blindaje mediático que tienen Macri y Vidal que, como en otras tristes épocas, para entender lo que pasa en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires hay que recurrir a la prensa internacional", arranca la ex jefa de Estado al introducir el artículo del sitio español.

"Leé este párrafo de la nota… No tiene desperdicio. Como siempre fue, las segundas y terceras marcas también son producidas por las grandes empresas", continúa Kirchner. La parte del texto que señala hace mención al acuerdo del Gobierno con los grandes fabricantes y distribuidores para congelar durante seis meses el precio de 64 productos considerados básicos; entre ellos la leche La Martona, a 35,80 pesos. Allí se destaca que el producto es elaborado por el mismo grupo, Mastellone Hermanos, que comercializa la marca líder La Serenísima.

"Y en otro fragmento del artículo… Algo que los argentinos sinceramente no nos merecíamos: tener que tomar leche que no es leche", cierra la ex presidente. El punto reflejaba a los alimentos a base de lácteos, agua y otros ingredientes, que aportan menos nutrientes que su producto original.

"El producto lácteo no reemplaza a la leche, sino que es una alternativa más económica para que el consumidor pueda satisfacer sus necesidades", dijo al diario Infobae un representante de La Suipachense, una de las empresas que comercializan el "producto lácteo". Situaciones similares se dan en yogures y quesos, especialmente el rallado", dice el texto del diario El País citado por la candidata del Frente de Todos.

La semana pasada, la compañera de fórmula de Alberto Fernández volvió a presentar en Mar del Plata su libro Sinceramente. Con una convocatoria multitudinaria, la ex mandataria hizo mención allí de la frase que desató el debate en las redes sociales y en la prensa nacional.

Según la consultora Focus Market, desde 2016 a este año, las marcas mayoristas y económicas pasaron de una participación del 32,6% al 42,8% en unidades y del 21,5% al 27,7% en facturación sobre el total del mercado.

"Durante nuestra gestión, los supermercados rebosaban de mercaderías de primera marca. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoce, 'La Pindonga', 'El Cuchuflito'", había acreditado Cristina Kirchner ante una multitud. Hoy, la ex presidente volvió a mantener viva la polémica.