La ex vicepresidenta compartió un titular del diario Perfil y el gráfico publicado en el trabajo de la Universidad Católica que midió la evolución de la pobreza en los "tan mentados, meneados y criticados últimos 20 años".

En ese punto, recordó un párrafo de su análisis "Argentina en su tercera crisis de deuda", que compartió la semana pasada en la misma red social.

"No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aún persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina", sostuvo la ex presidenta.



Ayer, en una nota publicada en Perfil, cuyo título es “El Informe de la UCA. Milei puso distancia del fuerte aumento de la pobreza en enero: “Es la verdadera herencia del modelo de la casta” - https://t.co/lM6pPzI3j9 -, aparece un gráfico del Observatorio de la Deuda Social… pic.twitter.com/qOeaUZaORS — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 19, 2024



En esa línea, agregó: "Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos".



La pobreza habría alcanzado su mayor nivel en 20 años

Según el último informe del Observatorio Social de la UCA, la pobreza habría afectado en enero al 57,4% de la población argentina -unas 27 millones de personas- y la indigencia se habría disparado al 15% -unas 7 millones de personas-.

Al respecto, el presidente Javier Milei afirmó: "La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos cien años no tiene parangón en la historia de Occidente".

También señaló que "los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante" y completó: "No vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país".



(Fuente: Filo.news)