Terminó el acto de Cristina Fernández de Kirchner en la Plaza de Mayo. La vicepresidenta no hizo definiciones electorales pero sí reivindicó su gestión y la de Néstor Kirchner ante la militancia. Por otro lado, pidió que las figuras del Frente de Todos tomen la posta y sugirió rever el acuerdo con el FMI.

En su discurso Cristina Kirchner, se refirió a su relación con Alberto Fernández: "Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo, y que no es necesario explicitarlas". Y añadió: "Va a haber crecimiento, pero ojo, cuiden los precios de la economía, porque si no el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos y se lo están llevando cuatro vivos". Y disparó: "Este gobierno es infinitivamente mejor del que hubiera sido el de Mauricio Macri. No tengo dudas".

En el marco del acto, Cristina Fernández recordó al exmandatario y su esposo Néstor Kirchner a 20 años de su asunción. "Quiero contarles que después de que él llegó después de la crisis de 2001 el estado era así de chiquito. Quiero que llevemos a todos los rincones de la patria que el Estado era así de chiquitito y la deuda así de grande", señaló.

Por otra parte, sobre el acuerdo con el FMI, la visepresidenta pidió dejarlo de lado y renovar el pacto democrático. En esa línea, mencionó: "Si no logramos que el programa que el FMI impone sea dejado de lado va a ser imposible pagar". Y expresó: "Es necesaria la renovación del pacto democrático, como lo hizo un presidente que no era de mi partido y que lo hizo desde aquel balcón después de la dictadura militar. Los que piensan distinto son adversarios, pero no enemigos".

Finalmente, Cristina Fernández pidió que el peronismo mejore su organización en diferentes estratos y sostuvo que tiene que haber "cuadros que tomen la posta sobre un programa de gobierno".