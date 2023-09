En el encuentro expresó que “no pudieron construir una mayoría porque nadie se acuerda bien del gobierno que fueron. Sino no se entiende la presencia de una tercera fuerza. Debería haber pasado lo que pasó con nosotros en 2019. La gente es mucho más racional. Pero las emociones siempre tienen alguna razón. Escuchaba que preguntaban ‘si lo apoyo o no lo apoyo...’. Quiero recordarles que fui una de las impulsoras de que no hubiera PASO y se pudiera construir una lista de unidad. Todos decían ‘no, dedo no, PASO’. Y ahora me pregunto a todos esos que impulsaban una PASO, en la que el presidente estuviera de un lado, la vice del otro. El embajador de Brasil disputado con el ministro del Interior la candidatura a la presidencia, la ministra de Desarrollo Social disputándole a Axel la gobernación en PBA. Y todo esto en un marco de más de 100 puntos de inflación. ¿Cuánto hubiera sacado la Libertad Avanza, a los genios que decían que no al dedo? Y ahora me dicen ‘dónde está el dedo, no lo está apoyando’. A ver, un poco más de seriedad en los planteos”, agregó.

En referencia al resultado de las elecciones PASO, la Vicepresidenta desestimó la idea de que los argentinos giraron a la derecha: “Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, la posibilidad de acceder a la vivienda, de un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o de izquierda. Diría que es casi de peronistas. Cuando fueron las PASO yo me quedé en el sur en Río Gallegos y miraba en la TV a los de Juntos por el Cambio festejar. Decía ‘¡qué está festejando esta gente?’. En 2021, cuando el peronismo hizo su peor elección parlamentaria, en esa elección Juntos por el Cambio sacó 42 puntos y ahora terminó a 0,75 de Unión por la Patria y el candidato de UP fue el segundo en votos con una diferencia muy notable”.

Durante su discurso, Fernández de Kirchner recordó: “Hice un razonamiento muy lógico: que en el 2019, cuando construido el Frente de Todos hicimos una elección en el que las dos coaliciones juntaron prácticamente el 90% de los votos porque el gobierno de Mauricio Macri había sido horrible y tenía en la memoria como había vivo en Argentina hasta el 2015. Era una cosa evidente”.

“En esa PASO votó el 66% de los argentino y la diferencia fue de 15 o 16 puntos. Había una expectativa e ilusión de volver a vivir una vida en la cual podías pensar en comprarte una casa, un auto, progresar o viajar. Eso fue lo que votó la gente”, agregó.

“¿Qué iba a decir después de las elecciones? Yo había dicho el resultado antes”, respondió la Vicepresidenta al recordar que previo a las PASO adelantó que se iba a reflejar en las urnas un escenario de tercios y que lo importante serían los pisos y no los techos de cada candidato. “Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decían que prácticamente quien resultara vencedor de la interna de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente de la Argentina, que nosotros estábamos en la lona. En un programa de TV en mayo dije que iba a ser una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales: el candidato de La Libertad Avanza y de Unión por la Patria, se dio lo que decíamos”, agregó.