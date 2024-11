Después de presentarse el fin de semana pasado en Santiago del Estero por el Día del Militante, la flamante presidenta del Partido Justicialista protagonizó en Rosario el acto central del 11° Encuentro Nacional de Salud, del que participaron miles de trabajadores de hospitales y clínicas. En su discurso, se refirió al sistema sanitario, habló de salud mental y apuntó contra el Presidente: “Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos”, aseveró.

La presidenta del PJ señaló: “Quiero recordar hoy algunas cosas porque venimos a hablar aquí frente a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario argentino con la autoridad de los hechos y de lo hecho. Porque en este mundo líquido e instantáneo donde se olvida lo que pasó antes de ayer, es bueno recordar que hubo un momento y hubo un país en que construyó un sistema sanitario para todos”.

En su discurso, Cristina Kirchner dijo que el sector sanitario actualmente está “despedazado” y apuntó contra la administración libertaria por las medidas tomadas en los últimos meses que impactaron en los precios de las prepagas médicas: “Nosotros sancionamos la ley para que las prepagas que atienden a los sectores medios y medios altos argentinos no pudieran fijar unilateralmente las cuotas como lo hacen ahora. A los que dicen y nos maldicen, porque dicen que solamente nos importan los pobres, les recordamos a todos los muchachos y muchachas de la prepagas que mientras estuvimos nosotros pagaron cuotas justas, no como ahora que te arrancan la cabeza”.

En este sentido, llamó a repensar un Estado que no sea “estático adentro de los criterios” y cuyos funcionarios salgan a dialogar con el pueblo. “Para que no lo vean como un ser privilegiado que argumentan entonces, después, estos malos gobiernos que llegan y convencen a la gente de que tienen que destruir el Estado y no se dan cuenta que le están destruyendo la vida”.

CFK también apuntó directamente contra Javier Milei: “Estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo: desregula los medicamentos para que podamos tener medicamentos genéricos importados, para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”.

Y agregó: “Milei, animate y desregulá los medicamentos. Decir al desregulador del megacanje que se anime para que la gente pueda acceder a los medicamentos, para que no sea un martirio para un jubilado tener que ir a una farmacia y dejar la mitad o las tres cuartas partes de los remedios que tiene que llevar, porque no le alcanza la guita”.