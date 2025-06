Cristina Kirchner ya se mueve en clave electoral, luego de que el lunes pasado confirmara que será candidata a legisladora bonaerense, y encabezó este sábado en la localidad correntina de Paso de los Libres, cuyo actual intendente, Martín “Tincho” Ascúa, un acto en el que oficializará su candidatura a gobernador provincial.

Durante su discurso, la exmandataria hizo referencia directa a su situación judicial, y afirmó que el escenario cambió desde que el lunes confirmó que será candidata a legisladora bonaerense en los comicios provinciales de septiembre.

“Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo", desafió.

Enseguida, dijo en varias oportunidades que la pueden “meter presa”, y hasta recordó los acontecimientos históricos que marcaron tragedias en el peronismo.

“Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos…Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", subrayó.

El acto no solo reactiva la campaña opositora en una provincia dominada durante más de dos décadas por la UCR, sino que también marca un mensaje visible de apoyo y reconstrucción para el peronismo local.

“Vamos a apoyar a ‘Tincho’ Ascúa, que es el intendente de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, donde además el Partido Justicialista estuvo intervenido seis años, lo normalizamos, eligieron democráticamente, no solamente las autoridades partidarias, sino también los candidatos”, anunció a principios de semana la exmandataria, en el marco de una entrevista televisiva.

El mensaje que busca dar CFK con su participación apunta a enfrentar “al modelo que gobierna Corrientes hace 25 años y a las políticas nacionales que perjudican a la provincia”, según anticiparon desde el entorno de Ascúa.

Durante seis años, el Partido Justicialista de Corrientes estuvo intervenido y recién recuperó su vida interna en formato democrático después del proceso de normalización que permitió la elección de nuevas autoridades y de candidatos legítimos en los municipios.

Por su parte, el actual mandatario provincial, Gustavo Valdés, se mostró muy crítico con la principal referente del kirchnerismo, a quien apuntó por sus escasas apariciones en territorio correntino durante el último tiempo. “La última vez que vino creo que fue para los 200 años de Curuzú Cuatiá y estuvo dos horas, que es lo que le dedicó a Corrientes después de mucho tiempo de no volver. Ahora viene después de 12 años”, remarcó el presidente de la UCR Corrientes durante un reportaje radial.

No obstante, Valdés destacó que “es una de las dirigentes políticas más importantes que tuvo Argentina en muchísimo tiempo”. Y en esa línea, subrayó: “Entonces, no hay que subestimar la trayectoria política”.

“Me parece bien que venga a la provincia, que conozca, que nos conozca. No me parece mal que venga un dirigente político nacional. Y me parece que se está poniendo bueno Corrientes, ¿no? Y vienen. No vinieron cuando estaban en el Gobierno; que vengan ahora me parece bien”, sostuvo en otro tramo de la charla.

Fuente: Infobae