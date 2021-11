Cuál es el plan de Nadia Burgos para "terminar con los privilegios políticos"

De todos modos apuntó que “con eso no alcanza para recuperar la democracia con perspectiva obrera”. Por eso entre sus propuestas también se encuentra la revocabilidad de mandato. “Que cuando cumplan dos mandatos vuelvan a trabajar, porque hay que terminar con la casta política”, expresó.

“Las elecciones cada 2 años no representan la democracia que queremos, menos con gente que no respeta ni sus propias promesas. Encima no existen métodos para revocar los mandatos de quienes no cumplen”, lamentó.

Señaló también que “los jueces, fiscales y comisarios deben ser definidos por voto directo, al igual que las grandes decisiones que nos afectan a todas y todos”.

NADIA.jpg

“Fundamentalmente hay que favorecer que seamos los trabajadores y las trabajadoras quienes tomemos las decisiones y gobernemos”, sostuvo. En ese orden aseveró: “No podemos permitir más que un puñado sea los que decidan sobre los temas importantes de nuestra vida: el trabajo, la salud, la educación y el ambiente”.

“La política que estamos denunciando es la que ya fracasó. Es hora de que gobernemos los de abajo, los trabajadores”, subrayó por último Burgos. (APFDigital)