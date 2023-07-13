Ese monto contempla, según constató Vía País, todas las partidas asignadas por la Dirección Nacional Electoral y que se publicaron este miércoles en el Boletín Oficial.

En las elecciones PASO que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto se deberán elegir las candidaturas para los cargos de Presidente, Vicepresidente, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur, y en ocho provincias se elegirán los postulantes senadores nacionales. El mencionado aporte del Gobierno nacional es para el total del gasto de campaña que tendrán todos los frentes y partidos que ya se inscribieron para esa instancia electoral.

A través de la ley 26.15 de Financiamiento de los Partidos Políticos, el Estado debe garantizar el “normal funcionamiento de los partidos políticos para que puedan realizar, campañas electorales primarias y generales”.

Para la categoría de las primarias presidenciales, la Dirección Nacional Electoral dispuso que los partidos políticos tendrán un aporte extraordinario de campaña cercano a los $640 millones. El 50% de ese aporte se distribuye en forma igualitaria entre los 14 partidos que presentaron fórmulas a presidente.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, oficializó la millonaria suma de dinero que le entregará a los partidos políticos para la campaña electoral 2023 a un mes de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En total, los 97 partidos y frentes políticos recibirán una suma de $1.715 millones.

Ese monto contempla, según constató Vía País, todas las partidas asignadas por la Dirección Nacional Electoral y que este martes se publicaron este miércoles en el Boletín Oficial.

Las Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas serán el próximo 13 de agosto.

En las elecciones PASO que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto se deberán elegir las candidaturas para los cargos de Presidente, Vicepresidente, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur, y en ocho provincias se elegirán los postulantes senadores nacionales. El mencionado aporte del Gobierno nacional es para el total del gasto de campaña que tendrán todos los frentes y partidos que ya se inscribieron para esa instancia electoral.

A través de la ley 26.15 de Financiamiento de los Partidos Políticos, el Estado debe garantizar el “normal funcionamiento de los partidos políticos para que puedan realizar, campañas electorales primarias y generales”.

Para la categoría de las primarias presidenciales, la Dirección Nacional Electoral dispuso que los partidos políticos tendrán un aporte extraordinario de campaña cercano a los $640 millones. El 50% de ese aporte se distribuye en forma igualitaria entre los 14 partidos que presentaron fórmulas a presidente.

En tanto, el otro 50% se reparte entre los 24 distritos en función de la cantidad de electores que tiene cada uno, para luego distribuirse entre las agrupaciones en forma proporcional a los votos obtenidos en los últimos comicios en la misma categoría, es decir, las elecciones presidenciales de 2019.

Cada partido político deberá dividir dicho monto de forma equitativa entre los precandidatos una vez que tengan el monto total de los fondos estatales. Según la información oficial que evaluó este medio, la coalición oficialista Unión por la Patria recibirá $187.431.646,69 para las actividades proselitistas que encaren las dos fórmulas que se medirán en las PASO: la de Sergio Massa y Agustín Rossi, y Juan Grabois y Paula Abal Medina.

La alianza de Juntos por el Cambio contará con un monto de $160.547.973 para repartir entre sus dos listas para presidentes, la que encabeza Patricia Bullrich y Luis Petri, y la que lidera Horacio Rodríguez Larreta con Gerardo Morales.

Javier Milei, precandidato de La Libertad Avanza, no tendrá una interna e irá por una única lista con Victoria Villarruel como precandidata a vicepresidenta y contará con un monto de $27.847.452,62.

Hacemos Por Nuestro País que tendrá al gobernador cordobés Juan Schiaretti junto a Florencio Randazzo en la fórmula presidencial tendrá a disposición un monto similar al del economista liberal: $ 27.847.347,57.

El Frente de Izquierda que tendrá a la fórmula de Myriam Bregman - Nicolás Del Caño en competencia con Gabriel Solano - Vilma Ripoll contará con $ 30.415.315,94 para dividir entre ambos precandidatos