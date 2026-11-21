La Dirección de Educación del Gobierno de Gualeguaychú convoca a profesionales de la educación a participar de una nueva reunión informativa sobre la Maestría en Gestión y Asesoramiento Pedagógico de las Organizaciones Educativas, dictada por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La propuesta de posgrado se desarrolla a través de un convenio entre el Gobierno de Gualeguaychú y la UNR, que permite acercar esta formación universitaria a docentes y profesionales de la ciudad y la región, sin necesidad de trasladarse a Rosario.

Durante el encuentro se brindarán detalles sobre el plan de estudios, la organización académica, la modalidad de cursado y los requisitos de ingreso. Los interesados también podrán realizar consultas sobre el proceso de inscripción y el desarrollo de la segunda cohorte, que tendrá sede en Gualeguaychú.

La maestría está orientada a profesionales que buscan profundizar sus conocimientos sobre la gestión de instituciones educativas y el asesoramiento pedagógico. Su propuesta académica aborda herramientas para analizar las prácticas institucionales, planificar estrategias de intervención y acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, la formación contempla el estudio de los desafíos que atraviesan las organizaciones educativas y el desarrollo de capacidades para desempeñar funciones de gestión, coordinación y asesoramiento en distintos ámbitos del sistema educativo.

Las inscripciones para la segunda cohorte permanecen abiertas. En este marco, la reunión permitirá que quienes evalúan incorporarse a la carrera conozcan sus características y obtengan información para avanzar con el trámite.

Reunión informativa e inscripciones

La reunión se realizará el miércoles 25 de noviembre, a las 20 h, mediante la plataforma Google Meet. El acceso estará disponible a través del siguiente enlace:

Ingresar a la reunión virtual

Quienes deseen inscribirse a la segunda cohorte podrán completar el formulario de inscripción.

Además, se encuentra disponible un grupo de difusión de WhatsApp para recibir información sobre la propuesta académica.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 341 3194994.