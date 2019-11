¿Cuándo comenzarán las clases el año que viene? El posible calendario

La funcionaria expresó que todavía no está la decisión final, pero la resolución del organismo no saldría de estas fechas. Si bien no brindó precisiones sobre el receso invernal, teniendo en cuenta el cronograma fijado por Córdoba y que en los últimos años las vacaciones de invierno en las provincias de la Región Centro han coincidido, las mismas se podrían extender del 13 al 24 de julio.

"No hemos tenido reunión de Consejo Federal. Tenemos un esbozo pensando los 180 días de clases, por lo que el ciclo lectivo podría comenzar el 2 de marzo", dijo Landó, a la vez que refirió: "Proyectamos la posibilidad de que la finalización sea el 16 de diciembre", pero "todo queda a consensuar en el Consejo Federal".

Fin de clases

"Mañana estamos con la reunión institucional. La finalización de las clases es el 13 de diciembre y de todas las actividades, el 20", expresó Landó.

No obstante, expresó que "a pedido de los rectores, sobre todo de secundarias, hay una circular donde se les permiten los recuperatorios a partir del 9 de diciembre".

Evaluación y continuidad

Por otra parte, landó valoró como muy positivo el ciclo lectivo 2019. "Hemos tenido muchos días de clases. Han sido pocos los días de paro docente".

Consultado durante el programa A Media Mañana sobre su continuidad después del 10 de diciembre manifestó: "Quedo a disposición de acuerdo a lo que el gobernador crea necesario. Sigo siendo una gran militante y una apasionada por la educación".