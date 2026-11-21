Hay algo que se está volviendo cada vez más frecuente en el mundo del trabajo y que, aunque muchas veces parece haberse naturalizado, merece que nos detengamos a pensar. Se trata del ghosting laboral, esa interrupción abrupta de la comunicación en un contexto profesional, sin previo aviso ni explicación. Alguien deja de responder y del otro lado queda una persona esperando. Puede suceder en un proceso de selección, después de una entrevista, antes de comenzar un trabajo o incluso entre compañeros.

Desde mi experiencia en Recursos Humanos y en procesos de selección, es importante poner sobre la mesa que el ghosting no tiene un único responsable. Sucede tanto del lado de las empresas como de los candidatos. Y, en ambos casos, habla de algo más profundo que un simple mensaje sin contestar.

Uno de los escenarios más habituales es el de los procesos de selección. Una persona se postula, participa de una entrevista, comparte su experiencia y sus expectativas. Quizás deja de buscar otras oportunidades porque siente que está avanzando en una posibilidad concreta. Y después, silencio. No hay respuesta ni devolución que le permita saber si continúa o no en el proceso.

Del otro lado hay alguien que espera, revisa el correo, mira el teléfono y se pregunta si fue seleccionado o si debería seguir buscando. Esa incertidumbre también tiene un costo emocional. Porque detrás de cada postulación hay una persona que necesita trabajar y que muchas veces atraviesa una situación de vulnerabilidad laboral.

Es cierto que los reclutamientos masivos y la cantidad de postulaciones que reciben algunas empresas hacen que responder individualmente sea un desafío. Pero entender esa dificultad no significa justificar la falta de comunicación. No siempre es posible dar una devolución personalizada, pero sí informar los tiempos estimados y comunicar cuando alguien no continúa. Un mensaje claro puede evitar días o semanas de incertidumbre.

También existe el ghosting del lado de los candidatos. Personas que confirman una entrevista y no se presentan, que dejan de responder cuando se les solicita información o que desaparecen después de aceptar una propuesta laboral.

En este punto, creo que hay un cambio cultural que merece atención. Especialmente en los procesos de reclutamiento masivo y en algunos segmentos más jóvenes, observamos una mayor naturalización de estas formas de desvincularse. A veces parece que, si una oportunidad dejó de interesar, alcanza con dejar de responder.

Hay algo que no debería perderse: la responsabilidad sobre nuestras decisiones y el respeto por el tiempo de los demás.

Decir que ya no estamos interesados, que aceptamos otra propuesta o que decidimos no continuar también es parte de construir nuestra identidad profesional. Nuestras actitudes construyen reputación y el mercado laboral es mucho más pequeño de lo que creemos.

Hay una tercera situación que también me interesa destacar: el ghosting dentro de las propias organizaciones. Compañeros que no responden correos, responsables que dejan mensajes sin contestar o áreas que no dan seguimiento a un pedido.

En estos casos, el silencio demora tareas, dificulta la coordinación y deteriora los vínculos. Trabajar en equipo implica entender que muchas veces nuestra respuesta es necesaria para que otra persona pueda avanzar.

La cultura organizacional no se construye solamente con valores escritos en una pared o discursos institucionales. También se construye en las pequeñas acciones cotidianas: cómo respondemos, cómo comunicamos una decisión y cómo tratamos a quienes se acercan a nuestra organización.

Una empresa que exige compromiso, responsabilidad y profesionalismo a sus colaboradores también debe estar dispuesta a ofrecerlos. No puede reclamarles a los candidatos que respeten los tiempos de un proceso si luego no se ocupa de comunicarles el resultado. La experiencia de una persona con una organización comienza mucho antes de su primer día de trabajo.

Desde Recursos Humanos tenemos una responsabilidad importante: no alcanza con buscar perfiles que se adapten a una cultura organizacional; también debemos preguntarnos qué cultura transmitimos a través de nuestros procesos y prácticas.

Y del lado de quienes buscan trabajo, también es necesario recuperar el valor de la comunicación. No avanzar en una propuesta, cambiar de opinión o elegir otra oportunidad son decisiones completamente válidas. Lo importante es poder expresarlas.

No se trata de estar disponibles todo el tiempo ni de responder inmediatamente cada mensaje. Se trata de no confundir la libertad de elegir con la falta de consideración hacia el otro.

Necesitamos volver a darle valor a algo tan sencillo como comunicar. Ser claros, transparentes y respetuosos, independientemente del lugar que nos toque ocupar: como empresa, reclutador, candidato o compañero de trabajo.

No siempre vamos a tener la respuesta que el otro espera, ni todas las propuestas laborales van a ser adecuadas. Pero sí podemos elegir cómo comunicarlo. Porque desaparecer puede ser lo más fácil, pero comunicar con respeto sigue siendo una de las formas más simples y valiosas de demostrar profesionalismo.