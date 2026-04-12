Beber agua es un hábito esencial para el funcionamiento del cuerpo, aunque muchas personas no consumen la cantidad necesaria. Especialistas advierten que una parte importante de la población atraviesa estados de deshidratación leve sin advertirlo, lo que puede afectar distintas funciones del organismo.

El agua constituye entre el 50% y el 70% del peso corporal y resulta indispensable para el correcto funcionamiento de células, tejidos y órganos. Por eso, mantener una hidratación adecuada no solo ayuda a calmar la sed, sino que cumple un rol clave en la salud general.

Por qué es importante tomar agua

Entre sus principales funciones, el agua permite regular la temperatura corporal a través de la sudoración, lubricar articulaciones y tejidos, y facilitar la eliminación de desechos mediante la función renal.

Además, influye directamente en el rendimiento cognitivo: incluso una deshidratación leve puede provocar fatiga, dificultades de concentración y problemas de memoria a corto plazo. También contribuye a mantener la piel elástica y protegida.

¿Es cierto que hay que tomar dos litros por día?

La recomendación de consumir dos litros diarios está extendida, pero los especialistas coinciden en que se trata de una guía general. La cantidad de agua necesaria varía según cada persona.

Factores como el peso corporal, el nivel de actividad física, el clima y el estado de salud influyen directamente en los requerimientos diarios de hidratación.

De acuerdo con recomendaciones generales de organismos internacionales, la ingesta total orientativa es:

Hombres adultos: alrededor de 2,5 litros diarios

Mujeres adultas: cerca de 2 litros

Niños de 9 a 13 años: entre 1,9 y 2,1 litros

Embarazo y lactancia: se suman entre 300 y 700 mililitros adicionales

Un dato importante es que no toda el agua proviene de las bebidas: aproximadamente el 20% de la hidratación diaria se obtiene a través de alimentos, especialmente frutas y verduras como sandía, pepino o tomate.

Consejos para mantenerse hidratado

Para quienes tienen dificultades para alcanzar su consumo diario, existen algunas estrategias simples:

Llevar siempre una botella de agua

Saborizarla de manera natural con frutas o hierbas

No esperar a sentir sed para beber

Observar el color de la orina: un tono claro indica buena hidratación

Incorporar el hábito de tomar agua y reducir el consumo de gaseosas o jugos artificiales es una de las formas más sencillas y accesibles de mejorar la salud y mantener buenos niveles de energía a lo largo del día.