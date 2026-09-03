Cuando armás un viaje al exterior planificás casi todo con anticipación. Los pasajes, el alojamiento, el seguro médico, hasta el itinerario día por día. Y sin embargo hay algo que casi siempre queda para el final, muchas veces recién cuando ya estás en el aeropuerto: cómo vas a tener internet en el celular.

En Norteamérica esa decisión pesa más de lo que parece. El costo de mantenerte conectado puede variar enormemente según la opción que elijas, y esa diferencia se termina notando en el bolsillo. Acá te contamos las tres alternativas más comunes y cuál rinde mejor si tu viaje incluye cruzar más de una frontera.

Por qué el roaming internacional sigue siendo la opción más cara

El roaming de tu operadora argentina es lo más cómodo (no tocás nada, el teléfono sigue funcionando igual) pero también lo más caro de lejos. La facturación suele ser por día activo o por paquetes de datos que se agotan rápido, y el consumo se dispara sin que te des cuenta.

El problema real son las apps que funcionan en segundo plano. Apenas tocás tierra y el celular se engancha a la red local, las actualizaciones, las fotos que se suben solas a la nube y las notificaciones empiezan a comer datos. Muchos viajeros vuelven con una factura que no esperaban, y ahí ya no hay vuelta atrás.

Qué es una eSIM de viaje y cómo cambia el cálculo

Una eSIM es una tarjeta SIM digital. No hay plástico, no hay chip que insertar, funciona con un código que activás desde el mismo teléfono. La mayoría de los celulares de los últimos años ya la soportan (conviene chequearlo antes de comprar nada).

Acá aparece la diferencia clave. Podés contratar un plan para un solo país o uno regional que cubra varios destinos de una vez. Si vas a moverte por Estados Unidos, Canadá y México en el mismo viaje, un plan como el de ZenSim para eSIM Norteamérica te cubre los tres sin tener que comprar uno distinto en cada frontera. Para el itinerario clásico de quien recorre la región, esa comodidad se traduce directamente en ahorro.

Comparación de costos entre wifi público, chip local y datos digitales

Depender solo del wifi de hoteles y aeropuertos suena gratis, pero en un territorio tan extenso te deja incomunicado justo cuando más lo necesitás. Pedir un auto, abrir el mapa o resolver una demora en el aeropuerto se vuelve una odisea si tenés que esperar a encontrar una red abierta.

El chip físico local es más barato que el roaming, sí, pero tiene su letra chica. Hay que comprarlo al llegar, a veces te piden pasaporte, muchas veces hay fila y casi siempre está la barrera del idioma. En términos de precio, la eSIM regional suele ubicarse en un punto intermedio que combina lo mejor de las dos cosas: cuesta bastante menos que el roaming y te evita todo el trámite del chip presencial.

Cómo calcular cuántos datos vas a necesitar realmente

Para un uso típico de viajero (mapas, WhatsApp, algo de streaming en el bus y subir alguna foto) no hace falta un plan enorme. Lo importante es estimar según tu ritmo real y no pagar de más por datos que no vas a tocar.

Un consejo que se repite entre quienes viajan seguido: dejá todo contratado antes de salir del país. Comprar en el aeropuerto de destino, apurado y sin poder comparar, es la receta para pagar más por menos. Si estás en plena etapa de armar el viaje, y con propuestas como las del Travel Sale que arranca a fin de agosto tentando a más de uno, es buen momento para cerrar también este detalle.

La regla es simple. Cuanto más largo el viaje y más países toques, más conviene el plan regional por sobre el roaming o el chip suelto. Definí primero cuántos días vas a estar y por dónde te vas a mover, y con eso la elección casi se resuelve sola.