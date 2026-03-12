El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer cuál fue el número de la inflación de febrero en Argentina y, con él, se formó la cifra que necesitó una familia tipo de cuatro personas para vivir en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El dígito superó ampliamente el $1.000.000 para cubrir las necesidades de la canasta básica total.

“Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 para superar el umbral de pobreza en febrero de 2026: 2,7% más que el mes previo y 32,1% interanual”, tal como indica el INDEC en su informe de datos al respecto de la canasta básica para el mes de febrero de 2026.

¿A qué llama el INDEC familia tipo y qué monto necesitó en febrero para vivir?

Para el INDEC la familia tipo es de 4 integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores: un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

En este caso, la familia tipo necesitó en febrero de 2026 $644.088 para cubrir la canasta básica alimentaria y $753.583,83 más para llegar a la suma de la canasta básica total de $1.397.671,83.

