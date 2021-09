Curiosidades y perlitas de las PASO: El sueño de L-Gante y la boleta de la Scaloneta

alberto.JPG

Ingresó y se dirigió a su mesa de votación, la 69, estratégicamente ubicada a poca distancia de las puertas de acceso. Llevaba un barbijo oscuro, una campera gris, un suéter negro, camisa blanca, tenía su birome y su boligoma en los bolsillos y el DNI en la mano. Debió esperar que una mujer vestida con ropa de running emitiera su voto. Pasó por detrás de un biombo, demoró más de un minuto hasta depositar su sobre en la urna. Se puso alcohol en gel, saludó a las tres autoridades de mesa con un puño y dos de las fiscales le pidieron una foto. La curiosidad es que una de ellas, según informó el gobierno nacional, es fiscal de Juntos por el Cambio. El presidente de mesa se mantuvo ajeno a esa solicitud y la mujer que la antecedió en el voto también prefirió ignorarlo. El mandatario se dirigió después a los micrófonos de los periodistas enseñando los dedos en V a la militancia presente. A las 9:23, nueve minutos después de llegar a la sede de la UCA, dijo: “Hoy es un día lindo porque cada vez que se vota hacemos más fuerte la democracia y eso para mí es algo muy importante”.

El “bailecito” de CFK

Pasadas las 12.20 del mediodía, la vicepresidenta Cristina Kirchner votó en la Escuela N°19 Luis Piedrabuena de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz e improvisó un “bailecito” antes de meter su voto en la urna. Con los brazos extendidos, mostró el sobre a cámara y luego lo fue moviendo para arriba, para abajo, para la derecha y la izquierda. De campera rosa y con un tapabocas con una imagen de ella y de Néstor Kirchner, la funcionaria se acomodó el cabello varias veces hasta que finalmente introdujo el sobre en la urna. Antes de retirarse de la Institución, saludó a los militantes y vecinos de lejos y se sacó selfies con las autoridades de mesa.

El sastre patriota

Jorge Williams no podía faltar. El sastre de 80 años es una postal clásica de los domingos de elecciones. Sus fotos inundan las redes sociales. Su esfinge alcanzó categoría de meme que simbolizan el sentimiento y el orgullo nacional. Luce trajes de colores con los colores patrios y una bandera de Argentina como capa. Es un creador con 69 años en el oficio y presume ser “el último sastre”. Esta vez le agregó a su outfit un barbijo a tono para asistir a un colegio del barrio de Palermo para emitir su sufragio.

Payaso electoral

También aportó su color Mario Adrián Gabaglio. El hombre nacido en Barracas, ciudad de Buenos Aires, tiene 53 años, es Licenciado en Economía y milita en el Partido Justicialista (PJ). No es un payaso pero luce como tal. Se presenta como el Payaso Marulito, en la segunda ubicación de la lista del Partido Renovador Federal porteño. En la boleta, mientras los otros integrantes lucen una indumentaria tradicional, Gabaglio aparece disfrazado con una peluca multicolor, la clásica nariz roja y el vestido típico de clown. “Basta de mentirosos, al circo voy como se tiene que ir”, dijo para darle sentido a su look.

Carpincho

Hubo un votante disfrazado de carpincho al que le negaron el ingreso al Colegio San Pedro de Nordelta. Lucía un traje, un chaleco y un pañuelo, las patas y la cabeza del animal que adquirió fama en la polémica sobre la convivencia con los vecinos de los barrios privados. El carpincho que fue a votar estuvo acompañado por el canal Crónica y despertó la curiosidad del centro de votación.

Hubo, a su vez, un runner que fue el primero en presentarse a votar en la ciudad de Buenos Aires y se vio obligado a quedarse ya que se había ausentado una de las autoridades asignadas. A otro ciudadano le sucedió lo mismo, aunque su reacción fue otra. La situación ocurrió en un establecimiento céntrico de la ciudad de Mar del Plata, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Mitre. Al llegar en las primeras horas de la mañana, el hombre de 60 años fue interrogado por una de las autoridades electorales, que le informó que debía quedarse para cubrir la presidencia de una mesa. Se espantó. Escapó y trastabilló al grito de “a mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar”, apuntó el medio local 0223. Los policías, absortos, le pidieron que regresara. No lo hizo.

Votó el “COVID-19″

Sucedió este domingo en la provincia de Jujuy. El influencer conocido como “El bicho jujeño” concurrió a las urnas disfrazado con una máscara de coronavirus y un poncho color marrón. A diferencia del hombre que se lookeó de carpincho en la localidad bonaerense de Tigre, este sí pudo emitir su voto, pero por el momento se desconoce el establecimiento donde lo realizó.

Dos muertes

A las 9:40, un hombre de 87 años falleció tras salir de votar en la escuela Jesús María de barrios Los Naranjos, Córdoba. Se descompensó en la entrada del establecimiento educativo ubicado en calle Vieytes 1635, miembros del Ejército que custodiaban el sufragio intentaron reanimarlo sin suerte. Se presume que murió tras un paro cardiorrespiratorio. Los medios locales informaron que minutos después llegó un hijo del hombre tras enterarse del trágico deceso. Una hora después, una mujer de 80 años murió en la Escuela de Comercio 5 José de San Martín en Entre Ríos al 700 en la ciudad de Buenos Aires. Se descompensó en el patio de la escuela a donde había ido a votar y falleció como consecuencia de un paro cardíaco. Tres ambulancias del SAME acudieron al lugar a los pocos minutos e intentaron reanimarla durante 40 minutos. Interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 54.

Fue a votar alcoholizada

Sucedió en la provincia de Chubut, una mujer ingresó a la Escuela N° 216 del barrio INTA, en Trelew, asegurando que “era fiscal de mesa”. Cuando la policía le pidió la identificación no solo no tenía su propia documentación sino que, además, se negó a mostrarla e intentó ocupar su puesto. En pocos minutos, de acuerdo con la información de los medios locales, su comportamiento se tornó agresivo y empezó a balbucear palabras incomprensibles. Fue allí cuando la fuerza policial se percató de que la señora estaba alcoholizada. Finalmente, y tras protagonizar algunas escenas ante todas las personas que estaban allí haciendo fila para votar, la mujer fue retirada del lugar.

El sueño de L-Gante

Minutos antes de emitir su voto, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, intercambió algunas palabras con los medios que se acercaron al Barrio Bicentenario, en General Rodríguez donde el cantante vive actualmente. “Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos, pero nos vamos a ver”, adelantó sobre el encuentro que ya está planeado pero aún no reveló la fecha.

Antes de despedirse, el joven reveló cuál es su máximo sueño: “tener una casa de ladrillos en mi barrio y que Argentina gane un mundial así puedo ir a cantar el Obelisco para festejar”.

La boleta de la “Scaloneta”

Se hizo viral por WhatsApp. Fanáticos de “La Scaloneta” -el equipo de la Selección Nacional de fútbol, dirigido por Lionel Scaloni- decidieron armar una lista ficticia para las PASO con el rostro del entrenador como primer candidato. Lo siguen Lionel Messi con la camiseta del 10, y el Dibu Martínez con el 23.

¿El detalle? La lista lleva el número 107, que hace referencia al 10 de julio pasado, fecha en que Argentina se llevó la Copa América ganándole a Brasil por 1-0 con el recordado gol de Ángel Di María.