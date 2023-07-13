Carlos Damasco dijo que lo primero que hará si es electo diputado, es dar a conocer la real situación en la que se encuentra la provincia y transparentar todos los sectores del gobierno.

En tanto, resaltó la necesidad de reforzar las economías regionales y prestarle más importancia a la seguridad dentro de la provincia.

Por otra parte, declaró la importancia de eliminar el impuesto a los ingresos brutos, bajar la tarifa eléctrica para que Entre Ríos sea más competitiva y pueda competir en sectores productivos y por ejemplo, pueda retener a los productores de arroz que se están yendo a otras provincias.

“El ingreso Brutos tiene varias alícuotas y en cuanto a la energía, dejaríamos sin efecto la ley 8916 que grava las facturas con un 13 a un 18 %”, mencionó a propósito del tema.

En relación a la situación de Gualeguaychú, Damasco reconoció que “hay algunas cosas que se han hecho bien, faltan otras para hacer como es la parte del sector industrial y las habilitaciones municipales. Si bien se ha invertido en muchos sectores, creo que el centro de la ciudad carece de esa inversión”, concluyó.