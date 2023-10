Las 5 frases más destacadas de la charla con Darío Carrazza en Ahora Cero Radio:

“No me parece correcta la postura de no debatir, debe haber más respeto por la gente. No sé si están escondiendo al candidato del oficialismo porque no me meto en las cosas de otros, pero no creo que el oficialismo no debería meterse en las cosas de Juntos por Entre Ríos. Tienen que sentarse y debatir con Davico que es el candidato de Juntos”.

“Davico está a disposición para debatir, lo invitaron en la radio, lo invitaron de Gualeguaychú Debate, de los colegios. Siempre estuvo a disposición, más que a debatir, a confrontar propuestas, a dialogar y a exponer con los otros candidatos. El oficialismo debería salir el encierro y aceptar el debate”.

“Estamos esperando la resolución del Tribunal Electoral de la provincia, el dictamen del procurador ya tendría que estar y entra directamente al Tribunal. Es una pena que esté ocurriendo esto, nosotros estamos convencidos de que la candidatura de Palito no tiene nada de irregular”.

“El criterio que utilizó la Junta Electoral local es una equivocación, porque con ese criterio, Bordet tendría domicilio en Paraná y podría ser intendente de Paraná, cuando claramente eso no es así”.

“Julieta tiene claro que ella podría ser la intendenta, al estar como vice, cualquier circunstancia podría llevarte a ser intendente. Julieta es una persona muy formada, muy responsable y capaz para poder asumir el cargo. Hay un equipo que la respalda, pero nosotros confiamos en que Davico va a estar en la boleta”.