“Me emociona el apoyo de la gente… nosotros estamos tranquilos, confiamos en la justicia, falta para esto… están judicializando la pólitica, quieren bajarnos porque ganamos las PASO y saben que tenemos altísimas chances de gobernar Gualeguaychú, quienes viven de los privilegios de la política, y nosotros vamos a terminar con eso”, aseguró Mauricio Davico en la manifestación de apoyo que recibió este sábado en el centro de la ciudad, tras la impugnación de la justicia local a su candidatura.

“Se que en algunas impugnaciones está el oficialismo, Leonardo Posadas siempre ha militado y es funcionario en el gobierno local.. como no pueden ganar en las urnas, están judicializando la política, no nos pueden ganar en las urnas, por eso recurrieron a un juez afin, por eso lo recusamos, pero para eso están los abogados”, manifestó Davico, y sostuvo que “nosotros ahora presentamos la apelación y en lo personal no tengo idea de los plazos, debería ser rápido, pero no me meto en los tiempos judiciales”.

“Tranquilos, como siempre lo digo, soy una persona que cree mucho en Dios, y lo más importante de esto es la justicia divina, esa no falla”, sentenció el intendente de Pueblo Belgrano en uso de licencia.

“Un juez politizado, con relaciones con el kirchnerismo que ha estado en marchas en contra mío…”, acusó Davico, y agregó: "Pero ya está, arriba hay jueces íntegros y sobre todas las cosas está dios, y él está de nuestro lado.

“Por más que estas personas hagan lo que quieran, el pueblo ya eligió y nos va a volver a elegir, vamos a terminar con los privilegios de la política, nosotros somos representantes de la gente, de la voz popular… sepan que los quiero mucho, Rogelio Frigerio va a ser gobernador de Entre Ríos y yo voy a ser intendente de Gualeguaychú, los quiero mucho y que dios los vendiga”, cerró Davico.