Durante el último tramo de la campaña electoral, el candidato a intendente de Juntos por Gualeguaychú Mauricio Davico se mostró confiado con respecto a los resultados que obtendrá el domingo que viene.

“Mi pálpito objetivo concreto y sincero es que vamos a ganar. No ves una elección voto a voto como hoy algunas encuestas dicen, que hay ahí muy pocos votos de diferencia entre uno y otro. Yo veo que va a ser más marcado el resultado. Vamos a ganar, y eso obviamente lo digo con el mayor de las humildades porque no hay que subestimar. Yo lo que estoy diciendo es que la mayoría me va a votar a mí, pero no hay que subestimar al elector y hay que respetar al elector. Nadie tiene nada ganado hasta que se cuentan los votos, pero mi percepción y lo que veo en la calle y lo que me dice la gente en cada lugar vamos a tener un resultado muy positivo”, sostuvo en una charla en Ahora Cero Radio, quien además agregó que siente mucho el cariño que la gente le brinda: “El afecto de la gente es el mayor combustible y es el mayor escudo contra todos los ataques, los agravios y las maldades”.

Sin embargo, él sostiene que no todas fueron caricias durante el tramo que transcurrió entre las PASO y las Generales, inclusive denunciando que ha recibido más de una desagravio por parte de personas que no comulgan con sus ideas.

“Hemos sufrido muchas agresiones durante la campaña. Nos rompieron los carteles, nos rompieron las ruedas de los autos. Nos pasó que coches nuestros, cuando íbamos a las reuniones en los barrios, aparecían con las ruedas tajeadas. La primera vez fue en el barrio Franco que nos rompieron tres autos y después nos pasó dos veces más. Pero el que cree que por pincharnos una rueda o rompernos un cartel va a sacar más votos y nosotros vamos a sacar menos, les dio un consejo: sepan que no es así como se suman aprobaciones”, remarcó.

También se refirió a los pedidos de impugnaciones en contra de su candidatura: “El tema de las impugnaciones nos terminó potenciando Nos lo dice la gente, inclusive la que no nos votó. Y no ye digo sobre personas que votaron a alguno de los precandidatos del frente Juntos por Entre Ríos, sino aquellos que votaron a otro espacio. Todos nos dicen que con todo esto de las impugnaciones y todas las difamaciones de toda índole no les benefició a ellos, y en cambio nos terminó beneficiando a nosotros, y creo que eso se va a ver plasmado el domingo en las elecciones”.

“La gente en el cuarto oscuro va y elige. Son esos 30 o 40 segundos donde al votante se le pasan un montón de cosas por la cabeza, piensa en los hijos y empieza a recordar un montón de cosas que le pasaron, en lo que quieren para mejorar. En ese sentido, muchos nos dicen que nosotros somos los que representamos, sobre todo con el tema de la unidad, con eso de escuchar, con el diálogo”, sostuvo con respecto a las elecciones del próximo domingo.

Finalmente, adelantó que si llega a la Intendencia, su Gobierno será de unidad y convocando a todos los sectores: “A los que piensan diferente y a los que no nos vayan a votar, después del domingo o cuando asumamos a los que no nos votaron los vamos a escuchar y vamos a trabajar todos juntos. Vamos a ser respetuoso y nunca vamos a apretar y nunca vamos a decir ‘con ese no porque no está con nosotros’, como lamentablemente pasa ahora en muchos lugares”.