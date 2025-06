El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, se refirió a la reciente resolución judicial que vuelve sobre el tema que lo tuvo en cuestión durante la campaña de 2023, cuando se indicó que no podía ser candidato en esa ciudad mientras ocupaba idéntico cargo en Pueblo Belgrano.

Un año y cinco meses después, la Procuración General de Entre Ríos dictaminó que su candidatura fue ilegal y ahora el Superior Tribunal de Justicia deberá darle una resolución al tema.

En un dictamen realizado el 13 de mayo pero que recién este jueves salió a luz públicamente, el Procurador Adjunto de la provincia Cesar Ariel Cesario sostuvo que la candidatura de Davico en el 2023 por la cual es actualmente intendente fue ilegal, y que el falló del Tribunal Electoral que se la permitió fue inconstitucional. En el dictamen, el procurador Adjunto ratificó lo que en su momento sostuvo el Procurador General, Jorge García.

“Es un dictamen no del Poder Judicial, sino de un auxiliar de la justicia, es no vinculante. Primero estoy ocupado con la gestión, y este tema es abstracto, la gente ya me eligió. No sé cuál será el fin, de legitimar a los ciudadanos”, dijo.

Cabe recordar que en el año de elecciones Davico había recibido múltiples denuncias de dirigentes y ciudadanos de su ciudad, pero la Justicia tras un largo ida y vuelta lo había habilitado para competir.

El ahora intendente se mostró confundido por la resolución y trató de restarle importancia: “A eso ya lo resolvió el Tribunal Electoral de Entre Ríos, por eso la gente me votó. Lo más democrático e importante es el voto de la gente, no sé qué le van a decir a la gente”, expresó.

Davico consideró, en este sentido, que no corre riesgo su cargo como intendente. “No debería, porque qué pasa con los trámites administrativos que firmé. Estoy totalmente seguro que no va a pasar, sería un escándalo nacional“, concluyó. (Fuente: Ahora)