Como adelantó Ahora ElDía, hubo enojo en el gobierno municipal por las declaraciones de Zubillaga sobre la campaña La Libertad Avanza. Y este viernes, lo dejó en evidencia públicamente el propio Intendente Mauricio Davico.

Consultado en Ahora Cero Radio por la postura del funcionario de no hacer campaña, Davico expresó que “obviamente cuando lo escuché me sorprendió, no he hablado bien el tema con el, cruce dos mensajes, pero tengo tantas otras cosas importantes para la ciudad… pero obviamente que me sorprendió y tengo que hablarlo con él en persona. Estamos dentro de un frente con el gobernador Rogelio Frigerio y con el Presidente Javier Milei y somos respetuosos”.

Y además, comparó: “si estamos dentro de un acuerdo, de un gobierno que tiene el ABC de la vida, es como que el técnico de la selección arme el equipo y un jugador diga yo voy a patear en contra, o quiera jugar de 9 y sea arquero. No bueno, te sorprende y te juntas a hablar, pero como hay otras cosas tan importantes… ”.

Ante la consulta si está en riesgo el cargo de Zubillaga dentro del gobierno, Davico no lo descartó y manifestó que “primero quiero hablar porque no entiendo que quizo decir".

Por otra parte, desligó a la viceintendenta Julieta Carrazza, actual pareja de Zubillaga, de este desencuentro: “con julieta hablamos todos los días de trabajo y se sorprendió también, pero no mezclo lo de un funcionario puesto por mí con el trabajo que hace juli desde el Concejo Deliberante”.