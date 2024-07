El atentado a Donald Trump genera conmoción en todo el mundo. En nuestro país, todo el arco político, desde el presidente Javier Milei hasta Cristina Kirchner, salieron a repudiar el ataque y expresaron su solidaridad con el candidato republicano

Javier Milei publicó en su cuenta de X "Todo mi apoyo y solidaridad al Presidente y candidato Donald Trump, víctima de un COBARDE intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas". Cristina Kirchner, expresó toda su solidaridad sin importar las diferencias políticas. "Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica", publicó en sus redes sociales.



Por su parte, el Bloque PRO expresó "su más enérgico repudio y condena" al atentado. Luego agregó: "la violencia política es inaceptable bajo cualquier circunstancia y constituye una amenaza directa a los valores democráticos y a la estabilidad de nuestras sociedades".



El excandidato presidencial por Unión por la Patria, Juan Grabois, también condenó lo ocurrido. “Con violencia política y miseria social no hay democracia. Los que buscamos paz y justicia debemos recuperar ese humanismo básico en el que se respeta la vida, la libertad y los derechos sociales de cualquiera en cualquier continente”, dijo en sus redes sociales.

En tanto, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también condenó el ataque y afirmó que “nunca la violencia será el camino, siempre debemos respetar la vida y la #democracia por encima de cualquier postura e idea política”.

En la misma línea habló el diputado libertario José Luis Espert. "Este hecho de máxima gravedad e impacto político mundial, nos encuentra más fuertemente comprometidos en defensa de la democracia", dijo en X.



Intento de asesinato a Donald Trump: repercusiones en la política internacional

Hubo estupor internacional por el atentado al candidato presidencial republicano en los Estados Unidos, el exmandatario Donald Trump. Desde la farándula hasta funcionarios internacionales se expresaron para un caso que todavía no se encuentra dilucidado pero en el que se registraron al menos dos muertes.

Uno de los primeros en reaccionar fue el multimillonario Elon Musk: "Respaldo plenamente al presidente Trump y espero por su rápida recuperación".

Barack Obama, expresidente estadounidense, también publicó en su cuenta de la red social X: "No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación".

El evento también provocó un movimiento en el escenario electoral estadounidense: el candidato independiente Robert Kennedy JR -sobrino del expresidente asesinado- consideró que "ahora es el momento de que todos los estadounidenses que aman a nuestro país den un paso atrás de la división, renuncien a toda violencia y se unan en oración por el presidente Trump y su familia".

Fuera de los Estados Unidos, hubo presidentes latinoamericanos que también se manifestaron sobre el hecho. “Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana”, escribió Andrés Manuel López Obrador, desde México. Más escueto fue el mensaje del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele: “¿Democracia?”.



Fuente: Ámbito