La información tenía un camino definido: primero hablaba el Gobierno, luego los periodistas y finalmente los vecinos se enteraban a través del diario, la radio o el noticiero de la noche.

Ese esquema comenzó a cambiar con la llegada de las redes sociales. La ciudadanía incorporó nuevas formas de consumir información: desde el teléfono celular, en tiempo real, con posibilidad de comentar, compartir y reclamar respuestas inmediatas.

La transformación, que primero se hizo evidente en las campañas electorales, llegó rápidamente a la gestión cotidiana. Hoy una obra puede comenzar a comunicarse mucho antes de su inauguración, un recorrido barrial puede convertirse en contenido para Instagram y una explicación del Intendente puede llegar directamente a miles de vecinos sin intermediarios.

En ese nuevo escenario, comunicar dejó de ser una tarea exclusiva de las áreas de prensa. Los municipios empezaron a comprender que la forma de mostrar una obra, responder un reclamo o explicar una decisión también forma parte de la gestión.

La construcción de una plaza, la pavimentación de una calle o la puesta en marcha de un servicio ya no se presentan únicamente como un resultado terminado. Cada vez con mayor frecuencia se muestra el proceso, se explican los objetivos y se busca generar una conversación con la comunidad.

El cambio no responde solamente a una cuestión tecnológica. También refleja una modificación en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Durante mucho tiempo, la comunicación institucional tuvo como principal objetivo informar qué hacía un gobierno. Hoy el desafío es explicar por qué se hace, cómo avanza una decisión y qué impacto tendrá en la vida cotidiana de las personas. Ya no alcanza con anunciar. También es necesario construir confianza.

Los municipios permiten observar cómo esa transformación tomó distintas formas. Cada ciudad desarrolló su propio estilo, condicionado por su realidad política, social y territorial, pero todas muestran un cambio común: las redes pasaron a ocupar un lugar central dentro de la estrategia de comunicación pública.

Instagram se convirtió en una de las principales plataformas para construir comunidad digital. Allí los intendentes no solamente publican actos oficiales o anuncios, sino que incorporan videos breves, recorridas, explicaciones y contenidos pensados específicamente para captar la atención de los usuarios.

La cantidad de seguidores, sin embargo, no alcanza para medir por sí sola el impacto de una estrategia digital. La comunicación pública actual se analiza también por otros indicadores: frecuencia de publicación, uso de formatos audiovisuales, interacción con los usuarios, adaptación de los mensajes a cada plataforma y capacidad para transformar una acción de gobierno en una historia cercana.

La comunicación municipal atraviesa una nueva etapa. La competencia ya no pasa únicamente por sumar seguidores, sino por lograr que un mensaje llegue, sea entendido y genere identificación.

En un ecosistema donde miles de contenidos disputan segundos de atención todos los días, los gobiernos locales enfrentan el desafío de comunicar de manera clara, cercana y útil sin perder institucionalidad.

La inteligencia artificial, el crecimiento del video corto y la consolidación de las transmisiones en vivo anticipan que esta transformación todavía no terminó.

La discusión ya no pasa solamente por qué comunica un municipio, sino por cómo logra que ese mensaje llegue, sea comprendido y construya confianza. En la era del celular, la gestión pública también se juega en la capacidad de contar lo que hace.