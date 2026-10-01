Más del 30% de la población argentina ha probado alguna vez los casinos en línea, de acuerdo con un informe de Kantar Insights. Estas plataformas suelen ofrecer versiones digitales de juegos de azar populares, tales como la ruleta, el baccarat y los dados. Sin embargo, es la sección de tragamonedas de casino online la que suele atraer a un mayor número de internautas.

Aunque las tragamonedas pueden parecer fáciles de jugar, existe una terminología y una serie de mecanismos que el consumidor debe comprender a fondo antes de “girar los rodillos”.

Líneas de pago y rodillos

Los rodillos, las líneas de pago y los símbolos son los elementos fundamentales de las tragamonedas en línea. Las líneas de pago son secuencias de símbolos que determinan si has ganado y pueden ser horizontales, verticales o diagonales. Casi todas las tragamonedas cuentan con un número predeterminado de líneas de pago.

Los rodillos son las columnas verticales que giran durante el juego. Su número suele oscilar entre 3 y 5, y cada uno contiene una cantidad predeterminada de símbolos que debes combinar a lo largo de la línea para ganar.

RTP

El “retorno al jugador” o RTP (por sus siglas en inglés) es un porcentaje que representa la cantidad de dinero apostado que una tragamonedas está diseñada matemáticamente para devolver a los jugadores a largo plazo. Por ejemplo, si el RTP de una tragamonedas es del 96%, el juego está programado para devolver 96 USD por cada 100 USD apostados a lo largo de millones de giros.

Esta cifra se determina durante el desarrollo del juego mediante simulaciones exhaustivas y es verificada por agencias de pruebas independientes antes de que la tragamonedas salga al mercado. Asimismo, se calcula a lo largo de millones de giros, no en una sola sesión.

Símbolos

En las tragamonedas en línea, los símbolos son imágenes atractivas que aparecen en los rodillos y pueden ser cualquier cosa. Dadas las complejas mecánicas y características de los juegos actuales, es útil clasificar los símbolos según su función.

Símbolos comodín (Wild): Sustituyen por otros símbolos estándar para ayudar a formar combinaciones ganadoras. Muchos juegos añaden funciones extra a los comodines, como activar rondas de bonificación cuando aparece un número determinado de ellos en los rodillos.

Símbolos de dispersión (Scatter): La función de los símbolos de dispersión varía según el juego, pero se llaman así porque no necesitan estar alineados en una línea de pago para aportar ventajas. Obtener un solo símbolo scatter suele traducirse en un pago inmediato, mientras que obtener varios puede desbloquear giros gratis.

Símbolos de bonificación (Bonus): Al igual que los scatter, los símbolos de bonificación son la puerta de entrada a la verdadera diversión, ya que activan rondas de bonificación, minijuegos y funciones de premio mayor.

Símbolos multiplicadores: Algunas tragamonedas mejoran los símbolos estándar con multiplicadores que aumentan el valor de los premios (x2, x3, x5 o más).

Símbolos apilados y expansivos: Los símbolos apilados y expansivos elevan aún más la emoción, ya que aparecen en grupos en un mismo rodillo o se extienden a través de varias posiciones.

De las clásicas a las “Megaways”: los diferentes tipos de tragamonedas online

En las colecciones de juegos plataformas como WePari, es posible encontrarse listados de tragamonedas categorizadas según su tipo, incluyendo los siguientes:

Tragamonedas clásicas

Las tragamonedas online clásicas se inspiran en las máquinas tradicionales de antaño. Por ende, son fáciles de jugar. Simplemente se hacen girar los rodillos con el fin de intentar alinear los símbolos en la fila superior, central o inferior para ganar. Generalmente, el diseño se caracteriza por símbolos de frutas, barras, una campana y el número siete. A diferencia de las tragamonedas más modernas, las líneas de pago de este tipo de juego suelen ser escasas y no hay funciones de bonificación.

Tragamonedas de video

A diferencia de las clásicas, las tragamonedas de video suelen emplear gráficos detallados y animaciones avanzadas para ofrecer una experiencia con un nivel superior de inmersión.

Algunos juegos incluso cuentan con una narrativa y/o símbolos inspirados en un tema concreto, como la fantasía, la mitología griega, las películas de Hollywood y la cultura popular. El atractivo principal de las tragamonedas de video son las funciones especiales, que suelen ser giros gratis, rondas de bonificación, minijuegos, múltiples líneas de pago, así como comodines, multiplicadores y scatters, entre otros símbolos.

Tragamonedas con bote progresivo

Otro tipo de moneda bastante popular es la tragamonedas “Jackpot” o de bote progresivo. Cada apuesta realizada contribuye a un bote acumulado. En otras palabras, cuantos más jugadores participen, más crece el valor del bote. Las tragamonedas con bote progresivo están compuestas principalmente por 5 rodillos y suelen incluir funciones de bonificación.

Tragamonedas Megaways

Por su parte, las tragamonedas tipo “Megaways” utilizan un mayor número de rodillos, ofreciendo así numerosas formas de ganar. También incluyen hasta 6 rodillos y cientos (incluso miles) de líneas de pago dinámicas que cambian con cada giro.