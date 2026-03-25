El Programa de Educación Ambiental (PEA) fue declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas para el ciclo lectivo 2026, en el marco de su desarrollo en instituciones educativas de la ciudad.

La iniciativa forma parte de las propuestas vinculadas a la formación ambiental en el ámbito escolar y cuenta con respaldo en la Ley Nacional de Educación N° 26.206 y la Ley Provincial N° 9.890, además de normativa local que establece su implementación.

El programa incluye charlas y talleres en escuelas, visitas al Ecoparque y a la Reserva Natural Las Piedras, jornadas de voluntariado ambiental y la elaboración de materiales pedagógicos vinculados a distintas problemáticas. Las actividades se adaptan a los niveles inicial, primario, secundario y superior.

La propuesta apunta a incorporar contenidos ambientales en la formación educativa, con instancias teóricas y prácticas que abordan la gestión de residuos y la conservación de ecosistemas. También promueve la participación de estudiantes y docentes en acciones vinculadas al cuidado del entorno.

Las instituciones interesadas pueden solicitar información y sumarse a las actividades a través del teléfono 3446-538979, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.