Más de 1.000 casos de dengue fueron calificados como probables o confirmados desde junio de 2023 a febrero de este año en la Ciudad de Buenos Aires, registrados en las 15 comunas porteñas, por lo que consideraron una situación "de alto riesgo", se informó oficialmente.



Según los últimos datos del Boletín Epidemiológico que elabora el Ministerio de Salud porteño, se registraron 1.054 casos de dengue "probables/confirmados" desde la semana epidemiológica 27, comenzada en junio del 2023, hasta la fecha.



"Hasta el momento, la presencia de casos confirmados fue continua en líneas generales, siendo la misma sostenida por casos importados", sostuvo la cartera sanitaria.



Del total registrado, 274 casos no cuentan con antecedentes de viaje inmediato y corresponden a todas las comunas de la ciudad, aunque con predominancia en la región centro, que acumula el 64% de ellos.



La situación fue considerada "de alto riesgo" de acuerdo a "los escenarios teóricos de riesgo que presenta históricamente la Ciudad de Buenos Aires", según la presencia o no del vector y la ocurrencia de casos.



En ese contexto, el gobierno porteño avanzó en acciones de vigilancia y control en la zona, como rastreos febriles, operativo de prevención, y evaluación de posibles espacios de propagación del mosquito, "sin encontrar nuevos casos sospechosos en la zona".



Hasta el momento, 44 pacientes debieron ser hospitalizados y solo cuatro de ellos requirieron cuidados intensivos, mientras que no se registraron víctimas fatales.



En tanto, se registró a una mujer con antecedente de viaje a la provincia de Chaco que dio positivo en el test para dengue y Chikunguña a la vez.



La situación, barrio por barrio

Según los datos ofrecidos, la comuna 1 (barrios Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución) es la más afectada con 155 casos de dengue confirmados, que representa un marcado aumento respecto a la temporada anterior, cuando registró solo cuatro casos.



Le siguen la comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) con 112 casos y la comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas), que pasó de registrar cero casos en la temporada anterior a 111 en la presente.



En tanto, en la comuna 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita) se reportaron 106 casos y otros 103 en la 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano).



Por debajo en la tabla, siguen la comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco) con 72 casos registrados; la 3 (Balvanera y San Cristóbal) con 60; la 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) con 52; la 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) con 47; la 14 (Palermo) con 45; la 5 (Almagro y Boedo) con 43 casos.



Por último, en la comuna 6 (Caballito) se reportaron 38 casos; en la comuna 10 (Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro) otros 38; en la 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda) 28 casos, y en la 2 (Recoleta) se confirmaron 21.



(Fuente: Télam)