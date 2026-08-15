Nuestra ciudad tiene un vínculo innegable con el arte, en todas (o casi todas) sus expresiones. Muchas encuentran su espacio en el Carnaval, donde la danza, la música y lo performático se juntan con el talento de los carroceros, vestuaristas, maquilladores y mentes creativas que hacen posible este espectáculo que nos caracteriza. Pero la inquietud e identidad artística local también vive y se construye cada día en la gran cantidad de bandas locales, las academias de baile, tradiciones populares como los Corsos Matecito, certámenes estudiantiles como el Desfile de Carrozas o Gualeguaychú Joven, y las plazas en las que el freestyle rap (una rama de la cultura hip-hop) gana lugar entre la Generación Z.

Este último fenómeno convive con el revival que experimenta el folklore en todo el país, con audiencias jóvenes que lo redescubren a través de artistas como Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, e incluso Milo J y Cazzu, que lo han fusionado dentro de su estilo moderno. En una era de consumos globalizados (a la par que cada vez más de nicho), lo urbano y lo folklórico llaman la atención dentro de la rica escena musical actual de la Argentina, de la que Gualeguaychú no es ajena.

Siendo la “ciudad de los poetas” el semillero de artistas que es, constantemente surgen o ganan visibilidad nuevos talentos locales, dentro y fuera de la música. En los últimos días, dos noticias lo pusieron de manifiesto.

Por un lado, tres gualeguaychuenses (Lorenzo Fiorotto, Malena Almeida y César Cabeza) llegaron a la semifinal de “Es mi sueño”, el programa de talento y canto conducido por Guido Kaczka en El Trece, que cuenta con un jurado integrado por figuras como Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y Natalie Pérez; Lorenzo, además, pasó a la final, que será el próximo martes 18.

Por otra parte, Gualeguaychú fue escenario de una competencia de freestyle que ofició como única sede argentina para clasificar al Torneo de Plazas que organiza Red Bull en Perú, y su ganador fue un exponente local oriundo de Gualeguay apodado Kenta (K.N.T).

Ahora ElDía conversó con estas y otras voces destacadas para conocer cómo viven este momento especial en su trayectoria y cómo entienden la relación que tiene Gualeguaychú con la música y el arte.

Con una voz y carisma que han cautivado al jurado y público por igual, Lorenzo, de 13 años, expresó su alegría y entusiasmo por la gran experiencia que tuvo transitando cada una de las etapas que lo condujeron a la esperada final de “Es mi sueño”. “Me parece un concurso muy lindo, la experiencia es hermosa. A través de las etapas, los jurados me dieron lindas devoluciones que he aplicado a lo largo de toda la competencia. En la primera etapa me fue súper bien, fue una de las mejores presentaciones que he hecho. En la segunda, me había olvidado un poquito la letra, pero pude seguir bien y pasar a la tercera etapa, donde me fue re bien cantando “Sueña” de Luis Miguel. Ahí ya estaba aplicando todo me dijeron los jurados en las etapas anteriores. En la cuarta, canté un tema muy especial que es de la película Coco, “El latido de mi corazón"; me fue súper bien, me moví más y estuve mucho más suelto. Pero la semifinal, fue una de mis mejores presentaciones, así como la primera; canté “Cómo te extraño” de Abel Pintos, un tema hermoso que es de mis favoritos. Hice llorar a Natalie Pérez y eso también me hizo emocionar mucho”, contó.

Lorenzo Fiorotto

César y Malena, quienes también sorprendieron con su talento en el exitoso programa de El Trece, hablaron sobre lo que hace a nuestra ciudad una cuna para el arte.

“Creo que Gualeguaychú es un nido de artistas, y la gran influencia de eso es el Carnaval. Hay calidad de músicos y por ende mucha competencia. Creo que esta ciudad se debe al arte y por eso mismo los medios siempre hacen un lugar para nosotros; hay mucho apoyo de parte de las radios, los streamings, etcétera. Acá siempre se habla de cantantes, de músicos y de bandas, y eso también genera repercusión en la sociedad”, dijo Malena, quien actualmente estudia la carrera de Cantante Profesional en Buenos Aires.

Malena Almeida

La joven, que fue convocada para ser una de las voces principales de la comparsa Papelitos en el Carnaval 2027, contó que empezó a cantar a los 16 años en Marí Marí, donde vivió una etapa muy significativa en su formación artística y aprendió muchísimo sobre “el escenario, el trabajo en equipo y la exigencia de un espectáculo de esa magnitud”. Acerca de su paso por “Es mi sueño”, agregó: “Llegar hasta la semifinal fue algo que, sinceramente, superó muchas de mis expectativas. Fue un proceso de muchísimo aprendizaje, de conocerme más como artista, de enfrentar nervios, exigencias y desafíos que nunca había vivido de esa manera”.

César, por su parte, señaló cómo el Carnaval, los Corsos Matecito, Gualeguaychú Joven y diferentes propuestas culturales hacen que “desde la infancia ya haya un incentivo a que nos conectemos con algo artístico”. “Desde siempre hubo artistas, pero siento que hoy con las redes sociales y la cercanía con Buenos Aires, que es un polo cultural, se vuelve más posible atravesar el río y hacerse un poco más visible. Creo que había talentos antes, pero era más difícil que ganasen visibilidad. Los que tuvimos la suerte de estudiar o vivir un tiempo allá, cuando volvemos a nuestra ciudad natal traemos lo que hemos aprendido y eso hace que siga creciendo la movida cultural local”, observó.

César Cabeza

También resaltó el rol de los maestros de la ciudad que precedieron a los nuevos músicos: “Hubo grandes artistas, poetas y actores. En lo personal, tuve la suerte de formarme de chico en la Asociación Musical Gualeguaychú donde tomaba clases con el guitarrista Juan Pablo Pérez. Después me fui a estudiar a Concepción de Uruguay. Así como Juan Pablo hay grandes estudiosos de la música que nos brindan su experiencia y su conocimiento. Pienso en Luis Luján o en muchos otros artistas locales”.

El ADN musical de Gualeguaychú

Otro de los artistas de la ciudad que compartió su mirada fue el reconocido cantautor Damián Lemes, quien a principios de este año se consagró ganador en el rubro Canción Inédita del Certamen Nuevos Valores del Pre Cosquín 2026 con “La Yuyera”. En línea con lo que expresó César, Damián remarcó que “siempre nos nutrimos de maestros del arte local, pero no solamente del pasado”.

“Mi profesión es la de arquitecto, pero en la música he ido aprendiendo con músicos locales y algunos de la región”, destacó y reflexionó acerca de la idea de que la relación directa con el arte “está en nuestra idiosincrasia gualeguaychuense”.

“De manera lúdica, en nuestra secundaria, hacemos Carrozas Estudiantiles, Gualeguaychú Joven, y quema de muñecos. En mi caso particular, además, viví esto de respirar arte desde el seno familiar: mi mamá es maestra de danzas y ensayaba en casa algunas veces; mi papá es albañil de toda la vida, pero también un gran lector y un aficionado a la poesía de verso libre. Entonces para mí eso fue siempre natural: de repente había una guitarra arriba de la cama, un acordeón siempre a mano y sonaban discos del folclore argentino y latinoamericano en los ensayos de mamá”, relató.

Luego, Damián comentó que “hablar de Gualeguaychú es hablar del Carnaval”, un elemento que refuerza su idea de que, seamos más o menos carnavaleros, “es parte de nuestro folclore” y constituye “el acervo cultural más importante que tenemos. Cuando era chico jugaba a pegarle a un tarro de dulce de batata que buscaba del almacén”, añadió.

Al igual que César, coincidió en la influencia que ejerce no sólo la cercanía con la gran ciudad sino también estar enfrente del Uruguay: “Somos un Entre Ríos particular, que es frontera con Buenos Aires y con los hermanos uruguayos. Entonces también sucede que suenan los tambores del otro lado y algo sucede con nuestra sangre. Es inevitable”.

“Desde afuera siempre nos ven como artistas por ser de acá, practiquemos o no el arte. Simplemente hay algo que tiene que ver con nuestras vivencias, algo que es tan natural en nosotros, pero genera extrañamiento desde afuera. Ver pasar una carroza por la esquina de una casa, escuchar tambores a lo lejos en el barrio, vivir el Carnaval desde los comienzos más humildes hasta el Corsódromo. A todo esto, se suma la relación con la naturaleza y la contemplación de este paisaje que nos moldeó hasta la forma de ser. Vivimos en un litoral particular y eso es lo más lindo”, concluyó.

Con la palabra en lo más alto

El freestyle rap (o rap de estilo libre) es el arte de improvisar rimas, versos y métricas en el momento, sin una letra escrita ni preparación previa, por lo general sobre una base instrumental (beat). En los últimos años, tanto en Argentina como en otros países fuera de Estados Unidos (donde surgió hace décadas), el freestyle pasó de ser un movimiento alternativo a convertirse en un fenómeno cultural global gracias al éxito de las competencias locales y la llegada de las redes sociales.

En 2023 nació en Gualeguaychú la “Entre Freestyle”, una competencia que buscaba reunir las distintas ramas del hip hop en un mismo espacio y darle impulso a toda la escena entrerriana. “La Entre” creció tanto que el sábado 8 de agosto fue la única sede clasificatoria del país para el Torneo de Plazas organizado por Red Bull en Perú. Su ganador fue un exponente local oriundo de Gualeguay apodado Kenta.

Kenta, cuyo nombre artístico suele escribirse como K.N.T., habló de la importancia que cobra en la actualidad la escena del freestyle en Gualeguaychú, y el talento que de allí surge.

K.N.T. (izq.), ganador de la final del último Entre Freestyle. El joven gualeyo representará a la Argentina en Perú.

“Siento que es una ciudad que se atrevió a sostener una cultura artística como la del Carnaval, a partir de la cual empezás a normalizar que exista el vínculo con el arte de alguna manera”, dijo, y coincidió con los demás artistas acerca de la influencia que ejerce nuestra cercanía con ciudades como Montevideo, Rosario, Paraná o Buenos Aires: “Es un poco el punto donde estamos y las personas que convergen en él. Siendo de Gualeguay, desde el principio noté magia acá en Gualeguaychú, y siempre me sorprende la cantidad de personas activas y comprometidas con la cultura y el arte que hay; algo que no he visto nunca en ciudades similares”, manifestó.

Luego describió a la escena local del freestyle como “única en el país”, en parte por la idiosincrasia entrerriana. “En un momento coincidieron varias formas de ver el freestyle; se quiso traer la palabra lo más limpia y pura posible, con un mensaje que sea real y honesto con lo que a uno le pasa adentro. Creo que en Gualeguaychú se cultivó eso con la ‘Entre Freestyle’, una valoración artística muy fuerte de la palabra, porque cuando quizá el mensaje no es claro, la forma en la que suena o se ejecuta el verso, termina siendo muy elevada. Acá se aprecia mucho eso, hay un trabajo de escucha tremendo. Eso también es un buen entrerriano. El entrerriano es muy buen recibidor y por consecuencia escucha bien. Y es amable. Entonces, tanto los que vienen de afuera como a nosotros mismos nos sentimos escuchados en lo que tenemos para decir, y eso hace que se vaya elevando la vara de las formas que hay para decirlo”, concluyó.