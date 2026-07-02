Desde el Municipio comunicaron que “el Museo Casa Natal de Fray Mocho continúa desarrollando proyectos pedagógicos destinados a fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa, el patrimonio cultural y la identidad local”.

En este marco, el museo local lleva adelante la propuesta “La Leyenda: Gualeguaychú, ciudad de historias”, una experiencia educativa que combina narración oral, teatro de sombras y producción artística para acercar a niñas, niños y jóvenes a los relatos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Según indicaron, durante las últimas jornadas participaron estudiantes de la Escuela de Educación Integral N.° 2 “Francisco Antonio Rizzuto”, de la EPEI N.° 18 “Santa Rita” y del Instituto “Luis María Bettendorff”, quienes pudieron conocer y recrear una de las leyendas más representativas de Gualeguaychú: la historia del toro y la víbora.

La propuesta surge a partir de la reinterpretación de un kamishibai basado en la Leyenda de Gualeguaychú, material que fue donado al museo por la artista y gestora cultural Carolina Bittel, de la librería Puente Naranja. El kamishibai es resultado de un proyecto distinguido por el Fondo Municipal de las Artes y constituye un aporte al patrimonio educativo y cultural de la ciudad.

El kamishibai, que se traduce literalmente como "teatro de papel", es una antigua técnica japonesa de narración oral. Consiste en un teatrillo de madera o cartón con tres puertas donde se deslizan láminas con ilustraciones por el frente, mientras el narrador lee la historia escrita en el reverso

A partir de esta obra, el equipo del museo desarrolló una adaptación al formato de teatro de sombras, un recurso que permite potenciar la experiencia narrativa a través de imágenes, movimiento y participación activa de los estudiantes. De esta manera, la leyenda se transforma en una vivencia que invita a imaginar, interpretar y resignificar los relatos tradicionales desde una perspectiva contemporánea.