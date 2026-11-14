Con el propósito de impulsar el desarrollo de la cadena vitivinícola local, el Gobierno de Entre Ríos mantuvo una primera reunión técnica virtual con instituciones de Gaillac, una histórica región productora ubicada en el departamento de Tarn, en el sudoeste de Francia. El encuentro se llevó a cabo mediante un trabajo articulado con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional de la Cancillería Argentina y la Embajada Argentina en Francia, contando además con la participación de la Casa de la Viña y el Vino de Gaillac, el Instituto Francés de la Viña y el Vino, y el Laboratorio de Tarn.

Desde la provincia señalaron que esta iniciativa apunta a fortalecer las capacidades técnicas del sector mediante el intercambio de conocimientos, la formación especializada y la adopción de prácticas orientadas a elevar la calidad de los vinos. Asimismo, la agenda busca promover esquemas de producción sostenible y consolidar tanto la identidad territorial como el atractivo enoturístico de la región.

Durante la jornada, las autoridades presentaron el panorama actual de la vitivinicultura entrerriana y conocieron en detalle el funcionamiento de las entidades francesas. Como resultado de este primer acercamiento, ambas partes acordaron avanzar en la elaboración de una hoja de ruta conjunta que abarcará acciones en cinco ejes principales: producción, enología, formación técnica, organización de productores y enoturismo.

En el plano productivo, los equipos técnicos identificaron áreas clave de trabajo como los modelos de predicción de enfermedades fúngicas, los indicadores biológicos de calidad del suelo, la medición de la huella de carbono, la evaluación de variedades y la estimación del estado hídrico de la vid. Por su parte, en materia enológica, se abordaron el ajuste y calibración de los análisis de laboratorio, el seguimiento de la madurez de la uva, la estabilidad de los vinos y las técnicas de elaboración de ejemplares jóvenes y frutados adaptados a las condiciones del cambio climático.

El vínculo estratégico cobra especial relevancia al considerar la trayectoria de la contraparte europea: ubicada a orillas del río Tarn, Gaillac cuenta con raíces vitivinícolas que se remontan a la época galo-romana y obtuvo su reconocimiento como Denominación de Origen Controlada (AOC) en 1938, siendo una de las primeras de Francia. Actualmente, su área vitícola abarca unas 2.500 hectáreas distribuidas en 73 municipios, donde alrededor de 130 viñadores y tres bodegas cooperativas producen más de 125.000 hectolitros anuales bajo estándares orientados a preservar sus cepas autóctonas —como la Duras, la Braucol y la Loin de l'Oeil— y la diversidad de sus vinos.

Por el lado entrerriano, este convenio se inscribe en un proceso sostenido de reconstrucción productiva tras casi seis décadas de parálisis legal. Hacia 1928, la provincia llegó a contar con 2.500 hectáreas de vid y 115 bodegas activas, pero la sanción de la Ley Nacional N° 12.137 en la década de 1930 restringió la vitivinicultura comercial fuera de la región de Cuyo, desmantelando la industria local hasta que la Ley N° 24.037, aprobada en 1993, volvió a habilitar la actividad en todo el país. Desde entonces, el sector ha recuperado terreno con más de 40 viñedos registrados y bodegas consolidadas que hoy encuentran en la experiencia francesa un respaldo técnico para afianzar su crecimiento.

Uno de los puntos de mayor convergencia agronómica entre ambos territorios reside en el manejo de viñedos bajo condiciones climáticas húmedas y templadas, un escenario muy distinto al de las zonas áridas tradicionales de la cordillera. Mientras que en Cuyo el riego artificial resulta indispensable, tanto en Entre Ríos como en el sudoeste francés las precipitaciones abundantes y la humedad ambiental exigen estrategias precisas de conducción de canopia, selección de portainjertos y monitoreo sanitario preventivo para evitar patologías criptogámicas sin comprometer la sanidad del fruto ni el equilibrio ecológico de las fincas.

Asimismo, el enfoque en la asociatividad que caracteriza al modelo de Gaillac ofrece herramientas concretas para la estructura productiva entrerriana, mayoritariamente integrada por pequeños y medianos emprendimientos familiares. La experiencia de las bodegas cooperativas francesas en la optimización de compras de insumos, el uso compartido de maquinaria de vinificación y la comercialización conjunta bajo un sello de origen común constituye una referencia directa para reducir costos de escala y mejorar la competitividad de las etiquetas litoraleñas en el mercado interno y regional.

De cara a los próximos meses, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones trabajarán en la definición de un cronograma operativo que incluirá instancias de capacitación virtual, intercambio de protocolos de laboratorio y la eventual organización de misiones técnicas recíprocas. Con este paso, Entre Ríos apunta a jerarquizar una actividad con fuerte arraigo histórico en su territorio, integrando innovación científica, identidad cultural y desarrollo productivo sustentable.