Delfina Herlax habló en Ahora Cero Radio sobre su labor en el municipio y su candidatura al poder legislativo.

“Fue una linda propuesta que me la hicieron llegar Martín Esteban y Martín Roberto, es otra dinámica, es más del día a día, pero estos 7 años de experiencia en el ejecutivo puedo llevarla al legislativo”, sentenció Herlax.

En esta dirección, la secretaria de Hacienda contó que el sábado a las 17:00 se presentará el plan de campaña que surgió del intercambio con vecinos en la escuela Rocamora.

Por otra parte, hizo mención del estado de las cuentas municipales y afirmó que “se vienen cumpliendo las metas de recaudación y gastos estipuladas para este año. Va a quedar un municipio ordenado, sin toma de crédito con ningún organismo, sin deudas”.

En tanto, sobre las propuestas de achicar el estado que presentan otros partidos políticos, Herlax fue tajante y expresó que “es un pensamiento erróneo, si bien el candidato irá haciendo su revisión, con todas las obras que lleva el municipio no es una planta sobredimensionada, no veo donde estaría esa reducción de la que se habla, se hacen muchas cosas como para acortar el personal”.

Otro de las cosas que suelen ser cuestionadas por los pre candidatos opositores es la realización de la Fiesta del Pescado y el Vino al respecto, la pre candidata habló sobre la incorporación, en la edición pasada, de publicidad y sostuvo que con los años el festival no va a requerir del apoyo de recursos del estado sino que va a ser autosustentable.