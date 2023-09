A un mes de las elecciones, la campaña se pone cada vez más caliente en Entre Ríos. Ayer a la mañana, en Colonia Avellaneda, un grupo de personas encabezadas por el candidato a gobernador Rogelio Frigerio habría insultado y amenazado a Ariel Weiss en la puerta de su casa.





En la entrevista de C5N, Weiss precisó que, al momento del escrache, en su casa se encontraba junto a su esposa y a sus hijos menores de edad. "Estamos sorprendidos, no logramos entender qué es lo que se busca con ese tipo de actitudes políticas en una comunidad que nos conocemos todos. Este tipo de actitudes solamente divide y confronta. Cuesta mucho tener que explicarle a un hijo que eso no es democracia", destacó.

Además de Frigerio, también formaban parte de la caravana el diputado y candidato a senador Esteban Vitor y el candidato a intendente de la localidad, Andrés Villagra. El intendente de Colonia Avellaneda expresó que "las imágenes claramente muestran que se acercaron hasta el frente de mi casa y volvieron".

Weiss manifestó que no recibió "ningún tipo de disculpas" por parte de la coalición opositora. "Al contrario, han dicho que eso no ha sido un hecho de violencia. Si eso no es violencia, que me expliquen qué es lo que quisieron hacer. Esto fue venir a generar un acto intimidatorio".

"Se ve que la otra propuesta es mostrar que el otro es malo para que ellos sean mejores, y no hay una propuesta constructiva que amerite una solución de los problemas que tenemos. Nuestro espacio siempre se ha hecho cargo de las situaciones planteando soluciones, no agravios ni echando culpas", agregó.

Ariel Weiss remarcó que recibió el apoyo de "compañeros, amigos y vecinos". También la Liga de Intendentes del PJ emitió un comunicado donde repudió por "el atropello sufrido".

La agresión no es manera de hacer política. Honremos la democracia y tengamos una campaña limpia. El respeto por la diversidad de ideas es innegociable en nuestra provincia.https://t.co/ZW3JXFtbBJ — Adán Bahl (@adanhbahl) September 24, 2023

"Creo que una denuncia y formalizar un hecho fortuito no suma en nada, no construye. Yo no me voy a quedar con el rencor. Creo que tenemos que construir y aprender que desde la agresión no hay ningún tipo de solución", concluyó.

Rápidamente, legisladores e intendentes de Juntos por Entre Ríos salieron a desmentir el hecho en redes sociales, adjuntando videos que muestran que nada de lo dicho por Weiss, es real.

"La democracia se honra sin golpes bajos. Sr Intendente, evite sumarse a mentiras como esta. Ya conoce nuestro respeto por las instituciones. Jamás tuvimos ni tendremos conductas que atenten contra los representantes del pueblo", respondió el diputado provincial Esteban Vitor (JxER) al intendente de Paraná, Adán Bahl, quien se sumó junto a los presidentes municipales del Kirchnerismo a repudiar una supuesta agresión contra el intendente de Colonia Avellaneda.

"Las imágenes valen más que mil palabras", sumó Vitor y acompañó su descargo con un video contundente que evidencia que la acusación es falsa.

También la diputada nacional Gabriela Lena salió al cruce de Bahl: "Van a hacer todo para tratar de mantenerse en el poder, acusar de atentar contra la democracia sin ninguna prueba es mentirles a los entrerrianos. Esta forma de hacer política no va más. Nosotros caminamos entre a la gente".

En la misma sintonía, el diputado nacional Gustavo Hein sumó: "En Colonia Avellaneda, ni en ninguna otra localidad entrerriana, sucedieron los hechos que menciona. Cómo cada pueblo que visitamos, caminamos sus calles pacíficamente junto a los vecinos".

"No todo vale lo mismo. Cuando las propuestas o argumentos se terminan, empiezan las mentiras y agravios. Basta de la vieja política, de mentir, de romper carteles o de confundir al estado con la unidad básica. No somos todos iguales", argumentó a su vez el intendente de La Paz, Bruno Sarubi.

Finalmente, el diputado provincial Manuel Troncoso fustigó: "Intendente, ¿puede dejar de mentir? ¿Esto le parece violento? Autos con su cara nos roban y queman carteles, pero ¿caminar por una calle por la puerta de un político le parece violento? No mientan más, la gente ya no les cree".

Cabe señalar que se sumaron a repudiar los dichos de los intendentes kirchneristas todo el arco político opositor de Juntos por Entre Ríos, exponiendo pruebas fílmicas contundentes que demuestran que fue todo una puesta en escena del oficiaslismo.