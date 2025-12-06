Un productor de Gualeguay denunció un importante faltante de hacienda en la estancia La Calera, ubicada en una zona rural próxima al río Gualeguay, donde desde hace años distintos propietarios mantienen animales para engorde. La situación salió a la luz cuando el productor decidió retirar unas dos mil cabezas que tenía alojadas en el predio y, durante el conteo, constató la ausencia de 835 animales, que no pudieron ser localizados dentro de la propiedad. Ante este escenario, radicó la denuncia por presunto robo de ganado, hecho que derivó en la apertura de una causa judicial.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gastón Popelka, del Ministerio Público Fiscal del departamento Islas, con jurisdicción en Gualeguaychú. Desde entonces, se fueron sumando nuevas presentaciones: otros propietarios que también tenían hacienda en La Calera detectaron faltantes y formalizaron sus denuncias, lo que elevó la preocupación por la magnitud del presunto delito.

Puede interesarte

En el marco de las actuaciones, la Justicia dispuso al menos un allanamiento en el establecimiento y ordenó distintas pericias orientadas al control y verificación del stock real de animales presentes en el lugar. Las medidas continúan en curso y se espera que permitan determinar con precisión cuánto ganado falta y en qué período pudo haberse concretado el robo.

Para conocer el número exacto de animales, podría ser necesaria una parada de rodeo, procedimiento mediante el cual se recorre el predio y se realiza un conteo individual por marca y señal. Esta verificación permitiría corroborar si existen más faltantes además de los inicialmente denunciados.

Algunas estimaciones privadas sostienen que el número de cabezas sustraídas podría ascender a 3.000, aunque esa cifra aún no fue confirmada oficialmente y permanece bajo análisis de los investigadores.