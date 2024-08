El juez Hernán Virí citó a Camila Ronconi y a María de los Ángeles Gómez, extitulares de la Dirección de Medio Ambiente en la gestión Piaggio, por no haber investigado el derrame de fuel oil producido en el predio del ex Frigorífico en 2021. La Justicia tiene indicios de que el Área responsable no inició ningún expediente, lo que produjo que no se haya abordado esta problemática con idoneidad.