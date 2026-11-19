Las pruebas Aprender 2026 se llevaron adelante los días 17 y 18 de noviembre en establecimientos educativos de toda la provincia. El operativo permitió relevar información sobre los aprendizajes en Lengua y Matemática y las condiciones educativas.



"Este dispositivo nacional de evaluación de aprendizajes se realiza en tercer grado, en simultáneo en todo el país y por primera vez de manera censal. Para Entre Ríos es muy significativo porque tenemos un Plan Provincial de Alfabetización y esta evaluación alcanza a los niños que ya fueron parte de ese proceso por lo que nos permitirá analizar su impacto. Estamos atentos a los resultados que recibiremos durante el primer semestre del próximo año", destacó la directora general de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE), Marianela Müller.



El martes 17 se realizaron las evaluaciones de Lengua, mientras que el miércoles 18 fue el turno de Matemática y del cuadernillo de contexto destinado a los estudiantes. Las pruebas fueron de carácter censal, anónimo y confidencial, y estuvieron conformadas por preguntas de opción múltiple.





A pesar de las dificultades ocasionadas por las lluvias, el operativo pudo completarse. "Las inclemencias del tiempo nos jugaron en contra durante el primer día del operativo. Cerca de 100 escuelas debieron realizar las evaluaciones entre el 18 y el 19 de noviembre, mientras que el resto pudo cumplir con las fechas previstas", explicó Analía Villaverde, integrante del área técnica de Evaluación e Investigación Educativa del CGE.



Actualmente, comienza la recepción del material recopilado en los distintos departamentos, que será procesado para avanzar en la etapa de análisis. Los resultados permitirán contar con un diagnóstico actualizado sobre los aprendizajes y las trayectorias educativas, especialmente en relación con los procesos de alfabetización. Esta información constituirá un insumo fundamental para evaluar las políticas implementadas y orientar nuevas estrategias de fortalecimiento educativo en los ámbitos institucional, provincial y nacional.