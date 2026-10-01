El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la institución y estuvo orientado al abordaje de los protocolos de actuación ante posibles situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes, brindando herramientas para reconocer situaciones y conocer cómo proceder frente a ellas.

La jornada contó con la participación de la responsable del Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF), Virginia Castillo, y técnicas del área, quienes acompañaron a los referentes del club en un espacio de intercambio en el que pudieron plantear dudas y situaciones vinculadas con la tarea cotidiana que desarrollan junto a niños y adolescentes.

Durante la capacitación también se trabajó en la unificación de criterios y en la elaboración de estrategias de abordaje institucional, teniendo en cuenta las características y dinámicas propias del ámbito deportivo.

A partir del encuentro, se estableció además un canal de comunicación abierto e interdisciplinario entre ANAF y el Club Black River, con el objetivo de brindar orientación y acompañamiento ante eventuales situaciones que requieran una intervención o articulación específica.

La propuesta busca continuar generando redes entre el Estado y las instituciones deportivas de la ciudad, entendiendo que los clubes constituyen espacios cotidianos de encuentro, formación y socialización para niños y adolescentes y, por lo tanto, cumplen un rol importante en la promoción y protección de sus derechos.

En este sentido, Juguemos en Red promueve la incorporación de herramientas y la articulación entre instituciones para fortalecer los entornos de cuidado y contar con criterios claros de actuación frente a situaciones que puedan afectar los derechos de niños y adolescentes.