A pocas horas de que el partido Nueva Generación (que gobierna en Pueblo Belgrano hace 7 años) haya anunciado que competirá en las elecciones 2023 en Gualeguaychú, referentes de Juntos por el Cambio advirtieron que Mauricio Davico podría no tener las condiciones legales para presentarse a las PASO.

El que encendió la polémica fue Pablo Echandi, referente del PRO y uno de los que sería precandidato a intendente en la interna de Juntos por el Cambio, aseveró que “no la damos por hecho (la candidatura de Davico), yo en su momento di mi opinión y después dije que no iba a hablar más de Palito. Digo Palito porque no estoy peleado ni enojado con Palito ni nada, tengo poca relación política pero no por eso es un enemigo, al contrario, es una persona que va a estar en Juntos por el Cambio y que ha acompañado a Frigerio este último tiempo, será un competidor más dentro de las PASO si le da lo legal, hay dudas en ese tema…”, comenzó planteando el concejal.

Y consideró que “si de lo legal no da, no debería presentarse… ni tampoco llevar a que un grupo haga una presentación judicial y nos deje pegado a todo Juntos por el Cambio por haber querido cometer una ilegalidad. Palito debería averiguar bien claro como es la ley y de ahí en más tomar decisiones”, exhortó el edil.

“Aparte del domicilio es la residencia, y eso se toma con varios puntos en común, estoy hablando de lo que dicen los abogados, capas estoy metiendo la pata”, aclaró.

Según lo que dice la ley, los requisitos para poder ser intendente son tener como mínimo 25 años de edad, ser vecino del municipio con residencia inmediata anterior mínima de cuatro años y saber leer y escribir.

Obviamente, el punto que está en discusión es el lugar de residencia de Davico, ya que actualmente es el intendente de Pueblo Belgrano, más allá que el domicilio que figura en su documento, desde el 2019, es de Gualeguaychú.

“Aparte del documento tenés que tener residencia, y eso es donde tenés tu actividad principal, hay varias cosas que van en análisis para comprobar eso. Y está claro que hoy su actividad principal está en Pueblo Belgrano”, opinó Echandi.

Además, marcó que “otro detalles es que se puede ser 2 veces intendente, lo que no está claro si se puede ser 3 veces si es en otra ciudad, si es que ganara la elección”.

“Si no lo hacemos nosotros (objetar la candidatura de Davico) que lo hagan otros es peor, porque quedamos pegados políticamente, el oficialismo dice lo mismo entre paredes… yo no tengo pensado ninguna presentación por el momento, se discutirá más adelante”, sostuvo el referente del Pro, que expresó que “si Palito cree que está dentro de la ley y está en condiciones que se presente, yo estoy enfocado en lo mío no en que Palito sea o no candidato”.

Igualmente, manifestó que “el problema es que se involucra a todos. Cada uno es responsable por sí mismo pero también por el espacio que representa. Si nosotros cometemos una macana el oficialismo lo va a aprovechar, nuestro contrario y enemigo político, el Piaggismo en este caso, lo va a aprovechar”.

Consultado acerca si Rogelio Frigerio está al tanto de esta situación, contó que “se lo hemos dicho a Frigerio, y lo hemos hablado con su gente. Nos escuchan y supongo que llevan el mensaje”.

Por otra parte, acerca de su vínculo con Davico, cuestionó que “lo escuché ayer a Palito (en Ahora Radio Cero) y dijo que estaba en conversaciones con los otros candidatos y yo no he tenido ninguna conversación con él, vamos a decir la verdad, la única charla fue una discusión antes de las elecciones a diputados; y creo que ninguno de los otros candidatos tiene charlas con Davico. Yo no tengo problemas de juntarnos entre todos y discutir este tema en privado”.

“Yo no tengo problema, despejaremos todas las dudas y si está todo bien está todo bien. Yo voy a competir y estoy laburando para eso, esto es un trabajo puerta a puerta, quiero visitar los 35.000 domicilios de Gualeguaychú al menos con un folleto y que me conozcan”, concluyó Echandi.